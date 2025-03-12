 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

«Россия сегодня» получило права на бренд «Эхо Москвы»

«Россия сегодня» в августе 2023-го подало заявку на регистрацию бренда, входящее в холдинг радио Sputnik после отключения «Эха Москвы» вещает на его частоте. «Мародерство не приветствуется», — прокомментировал бывший главред «Эха»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Агентство «Россия сегодня» получило права на бренд «Эхо Москвы», следует из заявки на сайте Роспатента. Она была подана в августе 2023 года, решение о регистрации было принято 5 февраля. На обновление статуса заявки обратило внимание агентство «Москва», оно пишет, что исключительные права на товарный знак получены до 2033 года.

«Если вы помните, это решение совета директоров «Эха» — скинуть бренд на рынок. Ну, а дальше дело техники. Мародерство не приветствуется», — сообщил РБК бывший главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов (Минюст внес его в реестр иностранных агентов).

Венедиктов подал иск к руководству «Газпром-Медиа» на ₽1 млрд из-за «Эха»
Бизнес
Алексей Венедиктов (признан Минюстом иноагентом)

РБК направил запрос в» Газпром медиа» (в холдинг входило радио «Эхо Москвы»), и «Россию сегодня».

Радиостанция «Эхо Москвы» начала работать в 1990 году. 1 марта 2022-го ее отключили от эфира, а сайт был заблокирован по требованию Генпрокуратуры: по версии ведомства, опубликованные там материалы содержали призывы к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных на Украине. Вскоре совет директоров решил ликвидировать «Эхо». Редакция пыталась оспорить решение о блокировке, но безуспешно.

С 9 марта 2022-го на частоте радиостанции вещает радио Sputnik (входит в МИА «Россия сегодня). Подачу заявки агентства на регистрацию товарного знака Венедиктов сравнивал с «переписыванием учебника истории». Он сообщил, что представители «Газпром-Медиа» проголосовали против продления прав радиостанции на товарные знаки «Радио Эхо Москвы» и «Эхо Москвы». В январе 2024-го ООО «Эмхк» Венедиктова подала иск на 1,1 млрд руб. к топ-менеджерам холдинга «Газпром-Медиа» из-за из-за закрытия радиостанции.

Читайте РБК в Telegram.

Украина готова к прекращению огня. Какие условия

Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли

Нарышкин созвонился с главой ЦРУ

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Кремль отложил набор в «школу губернаторов»

Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Эхо Москвы Россия Сегодня МИА «Россия сегодня» бренд Алексей Венедиктов Газпром медиа
Материалы по теме
Совет директоров «Эха» отказался от продления прав на бренд радиостанции
Технологии и медиа
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «вселенной «Эха Москвы»
Политика
Венедиктов сообщил о запуске «вселенной «Эха Москвы»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 11 мар, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 11 мар, 17:48
Минобороны сообщило о поражении судна ВСУ, перевозившего боеприпасыПолитика, 14:23
В Подмосковье из-за теплой погоды уже проснулись клещиОбщество, 14:21
Ученый назвал преувеличенной информацию о мощной вспышке на СолнцеОбщество, 14:18
Тайгер Вудс перенес операцию на разорванном ахилловом сухожилииСпорт, 14:15
В России начались продажи смарт-очков Xiaomi Smart Audio GlassesLife, 14:09
Суджа: что это за город и в чем его значение для ВСУ и российской армии14:07
Пользователи криптовалют в США упустили до $2,6 млрд из-за геоблокировокКрипто, 14:02
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Житель Подмосковья рассказал, как сбил дрон из ружьяОбщество, 13:59
Минобороны сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов в ДНРПолитика, 13:57
В Минздраве рассказали о состоянии раненых при атаке дронов в ПодмосковьеПолитика, 13:56
Россия обогнала США и Канаду по темпам роста поставок вина из ИталииВино, 13:53
Греция отказала корреспонденту «РИА Новости» в аккредитацииПолитика, 13:52
В Казахстане подтвердили атаку хакеров на сайт посольства в РоссииПолитика, 13:51
В Пекине пройдут переговоры России, Китая и Ирана по ядерной программеПолитика, 13:47