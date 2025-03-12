«Россия сегодня» в августе 2023-го подало заявку на регистрацию бренда, входящее в холдинг радио Sputnik после отключения «Эха Москвы» вещает на его частоте. «Мародерство не приветствуется», — прокомментировал бывший главред «Эха»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Агентство «Россия сегодня» получило права на бренд «Эхо Москвы», следует из заявки на сайте Роспатента. Она была подана в августе 2023 года, решение о регистрации было принято 5 февраля. На обновление статуса заявки обратило внимание агентство «Москва», оно пишет, что исключительные права на товарный знак получены до 2033 года.

«Если вы помните, это решение совета директоров «Эха» — скинуть бренд на рынок. Ну, а дальше дело техники. Мародерство не приветствуется», — сообщил РБК бывший главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов (Минюст внес его в реестр иностранных агентов).

РБК направил запрос в» Газпром медиа» (в холдинг входило радио «Эхо Москвы»), и «Россию сегодня».

Радиостанция «Эхо Москвы» начала работать в 1990 году. 1 марта 2022-го ее отключили от эфира, а сайт был заблокирован по требованию Генпрокуратуры: по версии ведомства, опубликованные там материалы содержали призывы к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных на Украине. Вскоре совет директоров решил ликвидировать «Эхо». Редакция пыталась оспорить решение о блокировке, но безуспешно.

С 9 марта 2022-го на частоте радиостанции вещает радио Sputnik (входит в МИА «Россия сегодня). Подачу заявки агентства на регистрацию товарного знака Венедиктов сравнивал с «переписыванием учебника истории». Он сообщил, что представители «Газпром-Медиа» проголосовали против продления прав радиостанции на товарные знаки «Радио Эхо Москвы» и «Эхо Москвы». В январе 2024-го ООО «Эмхк» Венедиктова подала иск на 1,1 млрд руб. к топ-менеджерам холдинга «Газпром-Медиа» из-за из-за закрытия радиостанции.