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Совет директоров «Эха» отказался от продления прав на бренд радиостанции

«Газпром-Медиа» отказался продлевать права на товарный знак «Эха Москвы»
«Газпром-Медиа», в который входило «Эхо Москвы», не поддержал продление прав радиостанции на товарный знак. Ранее заявку на регистрацию товарного знака «Эхо Москвы» подало госагентство «Россия сегодня»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Представители «Газпром-Медиа» (в этот холдинг входило «Эхо Москвы») на совете директоров радиостанции проголосовали против продления ее прав на товарный знак «Радио Эхо Москвы» и «Эхо Москвы». Об этом сообщил бывший главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов (признан СМИ-иноагентом) в телеграм-канале.

«Представители «Газпром-Медиа» проголосовали против продления... Добровольно отказываются от миллионной (в долларах собственности)», — написал он.

В совет директоров радиостанции входят замглавреда Екатерина Годлина, гендиректор «Эха Москвы» Екатерина Павлова, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Юлия Голубева, президент холдинга «ГПМ Радио» Юрий Костин и еще два представителя «Газпром-Медиа».

Ранее Венедиктов говорил, что в 2015 году стоимость бренда «Эхо Москвы» оценивалась «Газпром-Медиа» в 94 млн руб., или в $1,5 млн по курсу на тот момент.

РБК направил запрос в «Газпром-Медиа».

Радиостанция «Эхо Москвы» начала работать в 1990 году. 1 марта 2022 года Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайту «Эха Москвы», так как ресурс, по версии ведомства, опубликовал материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.

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В тот же день радиостанцию отключили от эфира. «Эхо Москвы» подало в иск суд на действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора, но суд признал их решения законными. Спустя несколько дней было принято решение о ликвидации «Эха Москвы».

С 9 марта на частоте радиостанции вещает радио Sputnik.

В начале августа этого года агентство «Россия сегодня» подало заявку на регистрацию товарного знака «Эхо Москвы» в связи с истечением срока регистрации этого товарного знака у его владельца.

«Это сделано в связи с истечением срока регистрации этого товарного знака у его владельца. Варианты будущего использования бренда нет смысла обсуждать, пока решение не принято госорганом», — отмечалось в сообщении холдинга, возглавляемого Маргаритой Симоньян и Дмитрием Киселевым.

Венедиктов сравнивал подачу заявки с «переписыванием учебника истории».

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