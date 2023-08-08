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«Россия сегодня» подала заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы»

«Россия сегодня» подала заявку на регистрацию бренда радиостанции «Эхо Москвы»
Радиостанция «Эхо Москвы» была ликвидирована в марте прошлого года, после того как ее отключили в прямом эфире. В «Россия сегодня» заявили, что подача заявки на бренд радиостанции связана с истечением срока его регистрации
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Агентство «Россия сегодня» подало заявку на регистрацию товарного знака «Эхо Москвы», аналогичного бренду ликвидированной в марте прошлого года радиостанции.

«Это сделано в связи с истечением срока регистрации этого товарного знака у его владельца. Варианты будущего использования бренда нет смысла обсуждать, пока решение не принято госорганом», — пояснили в пресс-службе агентства.

«Это как переписывание учебника истории, «укрепляют прошлое». В той же логике. И это пройдет», — прокомментировал ситуацию бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом) в своем телеграм-канале.

В МИА «Россия сегодня» входят агентства «РИА Новости», Baltnews, «Украина.ру», Sputnik и др. Генеральный директор холдинга — телеведущий Дмитрий Киселев, главный редактор — Маргарита Симоньян (она также является главредом RT).

Радиостанция «Эхо Москвы» начала работать в 1990 году. 1 марта 2022-го Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом). В ведомстве утверждали, что ресурсы опубликовали материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине. Примеры подобных материалов Генпрокуратура не привела.

В тот же день радиостанцию отключили от эфира. «Эхо Москвы» подало в иск суд на действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора, однако в апреле суд признал решения государственных ведомств законными. На частоте радиостанции с 9 марта 2022 года вещает радио Sputnik.

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Решение о ликвидации «Эха Москвы» было принято через два дня после блокировки сайта и отключения от эфира. Радиостанция входила в холдинг «Газпром-Медиа».

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