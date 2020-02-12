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Технологии и медиа ,  
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Жаров стал претендентом на пост главы «Газпром-Медиа»

Александр Жаров стал кандидатом на пост гендиректора «Газпром-Медиа холдинга», ставший вакантным после перехода Дмитрия Чернышенко в правительство. Место самого Жарова может занять Андрей Липов из администрации президента
Александр Жаров (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

О том, что глава Роскомнадзора Александр Жаров стал одним из претендентов на пост главы АО «Газпром-Медиа холдинг», РБК рассказали несколько источников.

«Александр Жаров находится в списке кандидатов на место руководителя «Газпром-Медиа». У Жарова хорошие отношения с бывшим руководителем этой структуры Дмитрием Чернышенко», — рассказал собеседник РБК, близкий к ведомству. Источник РБК в Кремле подтверждает, что Жаров рассматривается на место главы «Газпром-Медиа», но финального решения пока нет.

Определен уже и кандидат на место Жарова. По словам источника РБК, близкого к ведомству, им может стать Андрей Липов, который сейчас является начальником управления президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. Эту информацию также подтвердил собеседник РБК, близкий к правительству.

Представитель Роскомнадзора отказался от комментариев. Представитель «Газпром-Медиа» не ответил на момент публикации на вопрос о возможном приходе Жарова на место гендиректора холдинга.

15 января правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, который значительно обновил состав правительства. В частности, одним из новых вице-премьеров стал пришедший с поста гендиректора «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко. В правительстве он курирует реализацию и контроль нацпрограммы «Цифровая экономика», нацпроектов «Культура» и «Демография», федерального проекта «Спорт — норма жизни», нацпроект «Демография», а также осуществляет координацию Минкультуры, Минспорта, Минкомсвязи, Роскомнадзора, Россвязи, Роспечати, Ростуризма и др.

Указы о назначении вице-премьеров и министров в новом правительстве были опубликованы 21 января, но документов о назначении глав федеральных служб, в том числе Роскомнадзора, пока нет.

Что известно про Андрея Липова

Андрей Липов занимает пост начальника управления по применению информтехнологий и развитию электронной демократии в администрации президента с 2012 года. До этого он являлся сотрудником Минкомсвязи, где был директором департамента госполитики в области создания и развития электронного правительства и главой департамента госполитики в области ИТ. Причем в это же время (2008–2012 годы) в Минкомсвязи работал и Александр Жаров, занимая пост заместителя главы ведомства.

Среди функций возглавляемого Липовым управления в АП были подготовка и представление президенту материалов, касающихся разработки и реализации основных направлений госполитики в области применения ИТ в государственном и муниципальном управлении, изучения и применения технологий электронной демократии; участие в подготовке законопроектов, вносимых президентом в Госдуму, и др.

Ранее источник РБК в одном из операторов связи рассказывал, что в департаменте Липова разрабатывался законопроект об ограничении доли иностранцев в компаниях, владеющих значимыми российскими сайтами, который был внесен в Госдуму в конце июля 2019 года депутатом Антоном Горелкиным и был отозван им в среду, 12 февраля. Главной целью законопроекта эксперты называли желание российских властей снизить риск потери контроля со стороны российских акционеров над Yandex N.V., головной компанией для «Яндекса», в случае смерти одного из ее основателей — Аркадия Воложа. В итоге в конце прошлого года Yandex приняла план реструктуризации, согласно которому Волож передаст свой пакет акций компании, дающий 49-процентную голосующую долю, f в случае его смерти право голоса по этим акциям перейдет к совету директоров компании. Параллельно будет создан некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит «золотую акцию» Yandex и право выдвинуть двух членов совета директоров, согласовывать передачу существенной интеллектуальной собственности, изменения в регламенте защиты необезличенных больших данных российских пользователей, возможные партнерства компании с правительствами других стран и др.

Что такое «Газпром-Медиа»

Холдинг «Газпром-Медиа» владеет телеканалами НТВ, ТНТ, «Пятница», «Матч ТВ», ТВ3 и др., радиостанциями «Эхо Москвы», «Авторадио», «Юмор FM» и др., кинокомпанией «Централ Партнершип», ИД «7 Дней». Основной доход «Газпром-Медиа» приносит реклама: за девять месяцев 2019 года рекламные доходы холдинга достигли 49 млрд руб., общая выручка — 67,2 млрд руб.

Один из ключевых активов «Газпром-Медиа» — развлекательный канал ТНТ — уже несколько лет подряд теряет зрителей. В 2019 году среднесуточная доля целевой аудитории ТНТ (зрители 14–44 лет), согласно измерениям Mediascope, снизилась почти на 0,8 п.п., до 9,26%.

Среди других развлекательных вещателей у «Газпром-Медиа» есть также канал «Супер», запущенный в 2018 году. По замыслу создателей «Суперу» должна была перейти библиотека студии Yellow, Black & White, ранее ключевого партнера СТС (сериалы «Кухня», «Отель «Элеон», скетч-шоу «Даешь молодежь» и др.). Однако СТС вернул себе эту библиотеку, а «Суперу» пришлось показывать в своем эфире в том числе старые программы ТНТ. По итогам 2019 года среднесуточная доля целевой аудитории «Супера» (зрители 14–44 лет) равнялась всего 1,37%.

Еще одним активом «Газпром-Медиа» является спортивный телеканал «Матч ТВ». Он в соответствии с поручением президента должен был забрать себе все права на показ всех значимых спортивных мероприятий. Но на практике «Первый канал» продолжил транслировать не только крупнейшие спортивные события (церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, финальные матчи чемпионатов мира и Европы по футболу, игры с участием сборной России по футболу), но и, к примеру, соревнования по фигурному катанию, отдельные игры молодежного чемпионата мира по хоккею и UFC, матчи «Реала» и «Барселоны». Права на Английскую премьер-лигу в 2019 году приобрела Rambler Group, специализированный телеканал UFC TV запустили «Ростелеком» и Национальная медиа группа.

Авторы: Петр Канаев, Сергей Соболев, Анна Балашова, Наталья Галимова
Теги: Александр Жаров, Дмитрий Чернышенко, «Газпром-Медиа», Роскомнадзор
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