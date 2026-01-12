Какие каналы чаще всего смотрели россияне в 2025 году

Входящий в государственный холдинг ВГТРК телеканал «Россия 1» сохранил лидерство среди российских каналов по аудитории по итогам 2025 года. В тройку лидеров также вернулся «Первый канал»

Фото: Яна Мордвинцева / РБК

Телеканал «Россия 1» (входит в холдинг ВГТРК) десятый год подряд занял первое место по аудитории в России. Это следует из подсчетов единого измерителя телеаудитории Mediascope, выполненных по запросу РБК. Впервые вещатель вышел в лидеры в 2016 году.

Как считали Данные исследовательской компании Mediascope, уполномоченной Роскомнадзором на единые измерения телеаудитории, представлены по населению старше четырех лет, проживающему во всех городах России. В аналитике учтены домашний и дачный просмотры. Под аудиторией подразумевается количество человек, смотревших тот или иной телеканал в среднем за год. Рейтинг — это метрика, отражающая долю зрителей вещателя в процентах от всего населения старше четырех лет. Доля аудитории — это процент смотревших конкретный канал относительно всех телезрителей.

Аудитория «России 1» по итогам 2025 года составила 2,5 млн человек против 2,6 млн годом ранее. Рейтинг и доля канала за год не изменились и остались на уровне 1,9 и 14% соответственно.

Второе место удержал входящий в холдинг «Газпром-Медиа» канал НТВ. Его показатели за год также практически не изменились: аудитория в абсолютном выражении осталась на уровне 1,7 млн человек, рейтинг — 1,3%, доля — 9,5%.

Замыкает тройку лидеров «Первый канал». В абсолютном выражении его аудитория в 2025-м составила 1,3 млн зрителей — почти как годом ранее. Рейтинг «Первого» при этом сократился с 1 до 0,9%, а доля упала с 7,3 до 7,1%. Но несмотря на это, каналу удалось вернуть себе третье место, обойдя принадлежащий Национальной Медиа Группе (НМГ) «Пятый канал», получивший «бронзу» по итогам 2025 года.

Сам же «Пятый», аудитория которого сократилась с 1,4 млн до 1,3 млн зрителей, рейтинг — с 1 до 0,9%, а доля — с 7,7 до 6,9%, опустился на четвертое место.

Пятое место по итогам 2025 года занял также входящий в НМГ канал РЕН ТВ с аудиторией 1,2 млн зрителей, рейтингом 0,9% и долей 6,7%. Далее следуют «Домашний», СТС (оба принадлежат НМГ, аудитория — 951 тыс. и 735 тыс. человек соответственно), ТНТ (принадлежит «Газпром-Медиа Холдингу», аудитория — 718,5 тыс.), «ТВ-Центр» (642 тыс.) и «Карусель» (совместно развивается холдингом ВГТРК и «Первым каналом», аудитория — 591 тыс.).

Как комментируют результаты года вещатели

Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн, комментируя позиции телеканала, заявил, что в команде «довольны результатами прошлого года». «НТВ — стабильно номер два четвертый год подряд среди всех телеканалов страны», — сказал он. Особенно Вайнштейн отметил рейтинги четвертого сезона детективного хита «Первый отдел» (7,6%), который стал, по его словам, «не только лучшим сериалом года, но и лучшим сериалом последних четырех лет на всем российском телевидении». «К тому же в библиотеке НТВ 27 франшиз, мы лидеры по этому показателю, их доля в 2025 году выросла на 11% и составила 14% в нашей целевой аудитории», — добавил Вайнштейн.

По итогам 2025 года НМГ сохраняет лидерство по доле аудитории среди всех медиахолдингов России, отмечают в пресс-службе этого холдинга. РЕН ТВ на протяжении последних лет «планомерно увеличивает объем познавательного контента в эфире», говорит представитель НМГ. Собеседник объясняет это результатами исследования зрительских предпочтений, согласно которым новые знания и полезная информация — главные запросы телеаудитории в возрасте от 22 до 55 лет. Среди лидеров канала представитель НМГ отмечает такие программы, как «Самая народная программа», «Минтранс», «Знаете ли вы, что?», «Наука и техника», «Как устроен мир» и «Загадки человечества».

У зрителей канала СТС, продолжает представитель НМГ, «огромной популярностью» в 2025 году пользовались спортивно-развлекательные шоу, такие как «Форт. Возвращение легенды», «Суперниндзя», «Суперниндзя. Дети», а также сериалы «Папины дочки. Новые», «Молодежка. Новая смена», «Химкинские ведьмы».

Основным достижением «Пятого канала» к 2025 году стала «полная контентная независимость», отметил представитель НМГ. «Это главный итог стратегического курса, который был ориентирован на максимальное наполнение эфирной сетки сериалами и программами собственного производства», — добавил собеседник в холдинге.

РБК направил запрос в пресс-службу ВГТРК, «Газпром-Медиа Холдинга» и «Первого канала».