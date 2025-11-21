Mediascope впервые раскрыл аудиторию нейросетей в России

Mediascope: Каждый четвертый россиянин использует нейросети хотя бы раз в месяц

Каждый четвертый россиянин старше 12 лет хотя бы раз в месяц пользуется нейросетями, выяснил Mediascope. В молодой аудитории этот показатель достигает половины населения. Самыми популярными ИИ-сервисами стали «Алиса AI» и DeepSeek

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совокупный месячный охват сервисов искусственного интеллекта в России составляет 26% населения. Об этом говорится в презентации единого измерителя аудитории Рунета Mediascope, с которой ознакомился РБК. Хотя бы раз в неделю нейросетями пользуются 5% населения, говорится в исследовании.

Как считали В презентации Mediascope отражены данные по России и по населению старше 12 лет. Анализировались сайты и приложения, без учета нейросетей, интегрированных в другие сервисы (например, в Google-поиск).

Наибольший охват нейросети получают в молодой аудитории, следует из статистики Mediascope. Так, в возрастной группе от 12 до 17 лет ежемесячно ИИ-сервисами пользуются 52% населения, ежедневно — 16%. В группе от 18 до 24 лет оба показателя ниже на один процентный пункт. Среди населения от 25 до 34 лет месячный охват ИИ-сервисов составляет 33%, ежедневный — только 6%, среди населения от 35 до 44 лет — 23% и 3% соответственно. Самый низкий охват у россиян старше 65 лет: только 9% из них пользуются нейросетями хотя бы раз в месяц и 1% — ежедневно.

Самыми охватными сервисами искусственного интеллекта среди россиян Mediascope назвал «Алису AI» и DeepSeek. Их месячный охват в октябре 2025 года составил 14% и 9% соответственно. Далее с заметным отставанием в пять процентных пунктов следуют GigaChat и ChatGPT. На Perplexity AI и Character AI приходится по 1%. При этом структура охватов показывает, что «Алиса AI» и GigaChat в целом соответствуют социально-демографической палитре, тогда как Perplexity AI, DeepSeek и ChatGPT активнее используют молодые мужчины.