 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0
Эксклюзив

Mediascope впервые раскрыл аудиторию нейросетей в России

Mediascope: Каждый четвертый россиянин использует нейросети хотя бы раз в месяц
Каждый четвертый россиянин старше 12 лет хотя бы раз в месяц пользуется нейросетями, выяснил Mediascope. В молодой аудитории этот показатель достигает половины населения. Самыми популярными ИИ-сервисами стали «Алиса AI» и DeepSeek
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совокупный месячный охват сервисов искусственного интеллекта в России составляет 26% населения. Об этом говорится в презентации единого измерителя аудитории Рунета Mediascope, с которой ознакомился РБК. Хотя бы раз в неделю нейросетями пользуются 5% населения, говорится в исследовании.

Как считали

В презентации Mediascope отражены данные по России и по населению старше 12 лет. Анализировались сайты и приложения, без учета нейросетей, интегрированных в другие сервисы (например, в Google-поиск).

Гигачат заговорил: зачем нужны голосовые диалоги с нейросетями
Радио

Наибольший охват нейросети получают в молодой аудитории, следует из статистики Mediascope. Так, в возрастной группе от 12 до 17 лет ежемесячно ИИ-сервисами пользуются 52% населения, ежедневно — 16%. В группе от 18 до 24 лет оба показателя ниже на один процентный пункт. Среди населения от 25 до 34 лет месячный охват ИИ-сервисов составляет 33%, ежедневный — только 6%, среди населения от 35 до 44 лет — 23% и 3% соответственно. Самый низкий охват у россиян старше 65 лет: только 9% из них пользуются нейросетями хотя бы раз в месяц и 1% — ежедневно.

Самыми охватными сервисами искусственного интеллекта среди россиян Mediascope назвал «Алису AI» и DeepSeek. Их месячный охват в октябре 2025 года составил 14% и 9% соответственно. Далее с заметным отставанием в пять процентных пунктов следуют GigaChat и ChatGPT. На Perplexity AI и Character AI приходится по 1%. При этом структура охватов показывает, что «Алиса AI» и GigaChat в целом соответствуют социально-демографической палитре, тогда как Perplexity AI, DeepSeek и ChatGPT активнее используют молодые мужчины.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
нейросети искусственный интеллект Алиса DeepSeek
Материалы по теме
Как нейросети напишут за вас резюме и найдут работу: 10+ инструментов
Образование
Нейросеть «Алиса» научилась описывать картинки в интернете
Технологии и медиа
Нейросети чат-бота Александры обучили четырем новым темам
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 13:34 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 13:34
Спевшему гимн Украины российскому бойцу дали 10 суток ареста Спорт, 13:52
В МВД предупредили об угрозах терактов в закрытых Telegram-каналах Общество, 13:49
Tengri Data: как бизнес монетизирует данные и зарабатывает на них РБК и PostgresPro, 13:46
МИД заявил, что Россия официально не получала мирный план США Политика, 13:45
Мерц поменял свои планы на день из-за мирного плана Трампа Политика, 13:44
Китай заявил о готовности сыграть роль в разрешении конфликта на Украине Политика, 13:42
Цена нефти Brent упала ниже $62 за баррель на новостях о мирном плане Инвестиции, 13:39
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Ростехнадзор назвал причины прорыва дамбы в Орске в 2024 году Общество, 13:39
«Подпись стиснув зубы». Эксперты РАН, МГИМО и Дипакадемии о мирном планеПодписка на РБК, 13:38
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Токаев поддержал план Трампа по Украине Политика, 13:36
Хваленый принцип «сэндвича» не работает: как давать обратную связь Образование, 13:32
Время использования YouTube россиянами сократилось на 67% Бизнес, 13:30
Российские военные заняли Радостное Политика, 13:28