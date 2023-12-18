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Прямая линия Путина ,  
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Mediascope раскрыл долю телезрителей прямой линии с Путиным

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Прямая линия Путина
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Пресс-конференция Путина
Охват «Итогов года с Владимиром Путиным», по данным Mediascope, составил 21,7% от населения крупных городов России. В прямом эфире трансляцию на федеральных каналах смотрели 63,1% телезрителей
Трансляция &laquo;Прямой линии&raquo; и пресс-конференции Владимира Путина
Трансляция «Прямой линии» и пресс-конференции Владимира Путина (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Объединенную прямую линию и пресс-конференцию президента России Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов посмотрел каждый пятый житель городов России с населением больше 100 тыс. человек: суммарный охват трансляций – то есть, количество тех, кто смотрел ее хотя бы одну минуту, - составил 21,7%. Такие данные по запросу РБК представил единый измеритель телеаудитории Mediascope.

Как считали

Данные Mediascope представлены по аудитории старше 4-х лет в городах России с населением больше 100 тыс. человек. В 2023 году учтены трансляции на каналах «Россия 1», «Первом канале», НТВ, «России 24», «Мире» и «СоловьевLive».

Под охватом подразумевается количество человек, смотревших трансляцию на одном из перечисленных каналов минимум одну минуту, выраженное в процентах от населения. Рейтинг - среднее количество человек, смотревших эфир, также выраженное в процентах от населения. Доля аудитории – количество зрителей прямой линии относительно всей телеаудитории.

Прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина в 2023 году были объединены в единую трансляцию под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Она состоялась 14 декабря и продлилась четыре часа и четыре минуты. Мероприятие проходило в Гостином дворе в Москве. Прием вопросов от россиян начался 1 декабря и продолжался до начала мероприятия. Всего к концу прямого эфира организаторы получили около 3 млн вопросов. Путин ответил на несколько десятков из них. 

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Владимир Путин (в центре)

Охват прямой линии Путина в 2023 году почти не отличается от аналогичного показателя пресс-конференции в 2021-ом, когда количество смотревших эфир хотя бы минуту составляло 21,8% (тогда в подсчетах не учитывался «СоловьевLive»). В 2022 году ни прямой линии, ни пресс-конференции Путина не было.

Доля трансляции выступления Путина в эфире федеральных каналов в 2023 году достигла 63,1% (то есть, больше половины всех зрителей, смотревших телевизор в тот момент), рейтинг – 10,7%. Двумя годами ранее аналогичные показатели пресс-конференции были на уровне 58,6% и 10,9% соответственно, в 2020-ом – 54,6% и 10,4%.

Наибольшая доля телезрителей прямой трансляции, по данным Mediascope, традиционно приходится на «Россию 1»: 26,6%. На «Первом» прямую линию Путина смотрели 20,3%, на НТВ – 10%.

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Во время подведения итогов года Владимир Путин рассказал, какие задачи ставит перед собой на новый президентский срок, раскрыл численность российской группировки войск в зоне военной операции, прокомментировал возможность возобновления работы закрытых аэропортов, а также затронул темы курса рубля и роста цен на яйца. 

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Mediascope Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным
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Владимир Путин

политик, президент России

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