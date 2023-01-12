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VK ответил на данные о требовании к уехавшим сотрудникам вернуться

VK: часть сотрудников с высоким уровнем доступа не может работать из-за рубежа
VK планирует уволить всех уехавших сотрудников, если те откажутся возвращаться, сообщил канал «Можем объяснить». В компании указали, что некоторые сотрудники должны работать в основном из офиса из-за уровня доступа к данным
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сотрудники VK работают в гибридном формате, часть работы они могут выполнять дома, при этом некоторые специалисты обязаны большую часть рабочего времени проводить в офисе из-за «доступа к определенным ресурсам, обеспечивающих безопасность данных пользователей, сотрудников и контрагентов», сообщили РБК в пресс-службе компании.

«VK работает в гибридном формате. График и формат работы специалистов определяется индивидуально», — говорится в сообщении.

Источник РБК в компании сказал, что увольнять сотрудников не планируют, так как рынок испытывает дефицит ИТ-специалистов, но указал при этом, что в других ИТ-компаниях, банках и госучреждениях часть сотрудников с доступом к критическим данным могут работать только из офиса. «Работать из-за рубежа такие сотрудники не могут, поэтому им предлагают либо вернуться, либо заниматься проектами, которые не подразумевают наличия доступов к важным данным», — резюмировал он.

Ранее телеграм-канал «Можем объяснить» сообщил о планах VK уволить всех уехавших сотрудников, если те не вернутся в страну; желающим остаться за границей посоветовали заранее искать новую работу. Канал ссылался на информированный источник, знакомый с положением дел в компании; тот добавил, что официально компания решила объявить о таких мерах до конца этого квартала. Другой источник в менеджменте VK рассказал каналу, что главам отделов поручили вернуть дистанционно работающих сотрудников в Россию из-за вопросов безопасности серверов и нежелания допускать утечки.

В середине декабря в Совфеде рассказали о планах ограничить удаленную работы для уехавших из страны россиян. Сенатор Андрей Клишас в разговоре с «Ведомостями» указал, что мера будет действовать для сотрудников из «чувствительных сфер экономики», в числе которых упомянул государственный сектор и транспортную безопасность. «Смысл в том, чтобы с учетом всех обстоятельств обеспечить коммерческую и информационную безопасность», — говорила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Инициативу раскритиковали в Минцифры. Запрет на удаленку для ИТ-специалистов может привести к «снижению темпов развития цифровых платформ и решений», что в свою очередь «может негативно сказаться на их конкурентоспособности», пояснили в министерстве. Министр Максут Шадаев указал, что такие меры лишь подтолкнут айтишников к трудоустройству в зарубежных компаниях. Клишас в ответ заявил, что утечки персональных данных в российских компаниях стали «уже чуть ли не нормой», спросив, кто занимается этим вопросом в Минцифры.

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Теги
Дарья Чебакова Дарья Чебакова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
VK удаленная работа релокация возвращение в Россию
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