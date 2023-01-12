Microsoft позволит сотрудникам брать бесконечный отпуск

Это затронет только сотрудников в США. Некоторые компании отказались от такого подхода: сотрудники не знали, какой отпуск заслуживают, и отдыхали меньше прежнего

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Microsoft позволит наемным сотрудникам в США брать отпуск на любой желаемый период, они больше не будут ограничены фиксированным количеством дней в году, следует из новых правил компании «Выходной по собственному усмотрению (DTO)», передает CBS. Правила вступят в силу со следующей недели, 16 января.

«Microsoft модернизирует наши правила в отношении отпусков, делая их более гибкими и переходя на дискреционный отпуск (DTO). <...> То, как, когда и где сотрудники выполняют свою работу, резко изменилось, и DTO следует более гибким способам работы», — сказал телеканалу представитель Microsoft.

Новый подход не касается почасовых работников и сотрудников за пределами США. На сайте компании говорится, что в США в компании работают 122 тыс. человек, в остальном мире — 99 тыс.

Даже новые сотрудники смогут взять отпуск, не дожидаясь определенного количества отработанного времени, пишет The Verge.

Практику неограниченного отпуска уже применяют в других ИТ-компаниях, в частности в Netflix, Hubspot, Oracle и Salesforce. «Мы все иногда удаленно работаем по выходным, отвечаем на письма и сообщения в любое время суток, берем полдня отгула по семейным обстоятельствам. При этом никто не ведет учет отработанных часов. Почему же тогда мы считаем количество свободных дней?» — указывал генеральный директор Netflix Рид Хастингс. Он отметил, что свободное время обеспечивает умственную активность, а постоянная загруженность не позволяет взглянуть на проблемы по-новому.

В Hubspot практикуют политику отпуска «от двух недель до бесконечности», обязывая сотрудников выходить в отгул как минимум на полмесяца.

При этом некоторые компании отказались от неограниченного отпуска, в 2015 году Kickstarter сократил этот период до 25 дней. В компании пояснили, что сотрудники в таком гибком режиме не понимали, сколько дней отпуска они заслуживают, и отдыхали меньше, чем когда имели стандартный отпуск.