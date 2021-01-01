Посольство назвало безосновательными обвинения в краже данных Минфина США

Посольство России в США назвало безосновательными публикации в американских СМИ о краже русскими хакерами данных Минфина США. Об этом говорится в заявлении на сайте дипмиссии.

Ранее источники Washington Post сообщили, что хакерская группа APT29 (также известна как Cozy Bear), которая, как утверждает газета, «работает на Службу внешней разведки России», получила доступ к системе Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации (NTIA).

«Россия не проводит «наступательных» операций в виртуальной среде», — пояснило посольство России.

По данным источников Reuters, хакеры несколько месяцев отслеживали электронные письма сотрудников NTIA. Точный объем утечки данных неизвестен. По информации собеседников агентства, из-за случившегося в Белом доме собрали собрание Совета национальной безопасности (СНБ).