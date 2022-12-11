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Маск пообещал увеличить лимит символов в Twitter до 4 тыс.

Маск: в Twitter увеличат лимит знаков в постах с 280 до 4 тыс.
Сейчас максимальное количество символов в постах Twitter — 280. Илон Маск подтвердил информацию, что пользователи соцсети вскоре смогут писать посты на 4 тыс. знаков
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Американский бизнесмен и владелец Twiter Илон Маск сообщил, что увеличит количество символов в постах с 280 до 4 тыс. Об этом он написал в соцсети, отвечая на вопрос пользователя.

«Да», — заявил Маск, подтвердив, что Twitter собирается увеличить количество символов до 4 тыс.

Ранее, 9 декабря, бизнесмен анонсировал, что в ближайшее время Twitter удалит 1,5 млрд учетных записей, где не было публикаций или которыми не пользовались в течение многих лет.

Он также ожидает, что за год-полтора число пользователей Twitter в месяц достигнет миллиарда. По данным Маска, в Twitter растет число проведенного пользователями времени и динамика прироста новых регистраций.

В конце октября Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд, распустил совет директоров, возглавил компанию и начал ряд преобразований в социальной сети. В частности, он выступил за амнистию заблокированных аккаунтов, сообщил о скорой отмене упоминаний, с какого устройства был написан пост, и введении платной версии Twitter.

В начале ноября в компании начались массовые увольнения: работы лишилась половина сотрудников, а в середине ноября бизнесмен направил оставшимся ультиматум, указав на необходимость быть «хардкорными» и работать «долгие часы с высокой интенсивностью».

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По данным Reuters, под сокращения попали команды, отвечающие за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения, а также ряд продуктовых и инженерных команд. Bloomberg писал, что Маск также рассматривает возможность увольнения сотрудников, занятых в сфере продаж и партнерских программ.

Совет директоров компании покинули гендиректор Параг Агравал, финдиректор Нед Сигал, глава отдела по правовой политике Виджая Гадде.

Это вызвало сомнения у крупных рекламодателей, которые столкнулись с проблемами при запуске новых рекламных кампаний и аналитике старых. По данным FT, Маск лично связывался с некоторыми из них, чтобы заверить в контроле над ситуацией.

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Илон Маск Twitter
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0
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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