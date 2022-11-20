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Bloomberg узнал о планах Маска провести новые увольнения в Twitter

Bloomberg: Маск допустил увольнение большего число сотрудников Twitter из сферы продаж
Руководители отделов продаж и партнерских программ отказались от ультиматума Маска, который тот озвучил 16 ноября. В результате оба потеряли работу, пишет агентство
Twitter TWTR Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Adrees Latif / Reuters)

Новый владелец Twitter Inc., американский бизнесмен Илон Маск рассматривает возможность увольнения большего числа сотрудников, в частности, работающих в сфере продаж и партнерских программ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По данным собеседников агентства, руководитель отдела маркетинга и продаж Робин Уилер и глава отдела партнерских программ Мэгги Саневик отказались от ультиматума Маска, который тот озвучил 16 ноября. В результате оба потеряли работу, добавили источники.

Уилер и Санивик не ответили на запросы Bloomberg. Twitter, у которого был расформирован отдел коммуникаций, также не ответил на сообщение, отправленное в его пресс-службу.

Маск направил ультиматум сотрудникам Twitter вечером 16 ноября. По его словам, чтобы создать «прорывной Twitter 2.0», компании и ее сотрудникам «нужно быть чрезвычайно хардкорными». Он пояснил, что это будет означать «долгие часы работы с высокой интенсивностью». Если в течение суток после получения уведомления компания не получит согласие от сотрудника, то он получит трехмесячное выходное пособие.

Материал дополняется

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Илон Маск Twitter массовые увольнения
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