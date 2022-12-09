Маск анонсировал удаление 1,5 млрд аккаунтов в Twitter

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 65,84 (+0,16) Инвестиции, 15:47
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 62,38 (-0,19) Инвестиции, 15:47
Саммит МОК решил оставить в силе санкции против российских спортсменов Спорт, 16:19
Как построить платформу для скоростной обработки данных РБК и Cloud, 16:15
Лукашенко назвал «серьезными» намерения подписантов минских соглашений Политика, 16:15
Пресс-конференция Путина по итогам саммита ЕАЭС. Прямая трансляция Политика, 16:14
Роналду вновь не попадет в старт. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 16:14
Перестаньте додумывать за⁠ клиента в⁠ продажах: два шага к успеху Pro, 16:07
TotalEnergies сообщила о выходе из совета директоров «НОВАТЭКа» Бизнес, 16:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Писатель Григорий Служитель — о поисках своего места и счастья Стиль, 16:05
Bybit введет новые ограничения для неверифицированных пользователей Крипто, 16:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:01
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 16:00
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 15:52
Инвестбанкиры оценили спрос клиентов-миллионеров на облигации в юанях Инвестиции, 15:50
Акции АЛРОСА упали на 5% на новости об увеличении налога на ₽19 млрд Инвестиции, 15:44
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Технологии и медиа ,  
0 

Маск анонсировал удаление 1,5 млрд аккаунтов в Twitter

Илон Маск анонсировал удаление 1,5 млрд заброшенных аккаунтов в Twitter
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

В ближайшее время Twitter удалит 1,5 млрд учетных записей, где не было публикаций или входов в течение многих лет, написал на своей странице владелец соцсети бизнесмен Илон Маск.

«Twitter скоро начнет освобождать пространство имен для 1,5 млрд учетных записей. Речь идет об очевидном удалении учетных записей без твитов и без входов в систему в течение многих лет», — пояснил он.

Ранее бизнесмен спрогнозировал, что за год-полтора число пользователей соцсети в месяц достигнет миллиарда. По данным Маска, в Twitter растет число проведенного пользователями времени и динамика прироста новых регистраций.

Маск 28 октября закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд, распустил совет директоров и сам возглавил компанию. Он начал ряд преобразований в социальной сети: выступил за амнистию заблокированных аккаунтов, сообщил о скорой отмене упоминаний, с какого устройства был написан пост, и введении платной версии Twitter.

В то же время после покупки компании Маском в начале ноября работы лишилась половина сотрудников, а в середине ноября бизнесмен направил оставшимся ультиматум, указав на необходимость быть «хардкорными» и работать «долгие часы с высокой интенсивностью», несогласные должны были уволиться. Многие сотрудники решили «не делать самого богатого человека в мире еще богаче» и уволиться, не рискуя здоровьем и личной жизнью, писали CNN и Reuters.

Массовые увольнения вызвали сомнения у крупных рекламодателей, столкнувшихся с проблемами при запуске новых рекламных кампаний и аналитике старых. Как писала Financial Times, Маск лично связывался с некоторыми из них, чтобы заверить в контроле над ситуацией.

Читайте на РБК Pro
В какие российские акции инвестировать в 2023 году: советы аналитиков «Недобанк» за $33 млрд: почему регуляторы не доверяют стартапу Revolut «Ни разу не попадались полные идиоты»: каково работать в Adobe Российских поставщиков все больше. 9 выводов о ретейле к концу 2022 года
Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
Илон Маск Twitter удаление аккаунта
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
Маск заблокировал Канье Уэста в Twitter из-за антисемитских твитов
Политика
Глава Apple заверил Маска, что не собирался удалять Twitter
Технологии и медиа
Илон Маск запустил в Twitter опрос о помиловании Ассанжа и Сноудена
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter