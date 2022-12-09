Маск анонсировал удаление 1,5 млрд аккаунтов в Twitter

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В ближайшее время Twitter удалит 1,5 млрд учетных записей, где не было публикаций или входов в течение многих лет, написал на своей странице владелец соцсети бизнесмен Илон Маск.

«Twitter скоро начнет освобождать пространство имен для 1,5 млрд учетных записей. Речь идет об очевидном удалении учетных записей без твитов и без входов в систему в течение многих лет», — пояснил он.

Ранее бизнесмен спрогнозировал, что за год-полтора число пользователей соцсети в месяц достигнет миллиарда. По данным Маска, в Twitter растет число проведенного пользователями времени и динамика прироста новых регистраций.

Маск 28 октября закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд, распустил совет директоров и сам возглавил компанию. Он начал ряд преобразований в социальной сети: выступил за амнистию заблокированных аккаунтов, сообщил о скорой отмене упоминаний, с какого устройства был написан пост, и введении платной версии Twitter.

В то же время после покупки компании Маском в начале ноября работы лишилась половина сотрудников, а в середине ноября бизнесмен направил оставшимся ультиматум, указав на необходимость быть «хардкорными» и работать «долгие часы с высокой интенсивностью», несогласные должны были уволиться. Многие сотрудники решили «не делать самого богатого человека в мире еще богаче» и уволиться, не рискуя здоровьем и личной жизнью, писали CNN и Reuters.

Массовые увольнения вызвали сомнения у крупных рекламодателей, столкнувшихся с проблемами при запуске новых рекламных кампаний и аналитике старых. Как писала Financial Times, Маск лично связывался с некоторыми из них, чтобы заверить в контроле над ситуацией.