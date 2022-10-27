WSJ назвала Сербию «магнитом» для ИТ-специалистов из России

Уезжающие из России ИТ-специалисты выбирают Сербию как наиболее популярное направление, пишет WSJ. В страну въехали десятки тысяч инженеров, программистов и ученых

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Из стран, которые выбирают россияне, покинувшие Россию после начала военной операции на Украине, Сербия стала самым популярным направлением для сотрудников технологических компаний и высококвалифицированных специалистов, сообщает The Wall Street Journal.

В первые дни боевых действий большинство решивших уехать российских специалистов направлялись в Турцию, ОАЭ и Грузию, но теперь многие стали выбирать Сербию. Страна стала «магнитом для бизнеса и профессионалов», пишет WSJ.

Как сообщает издание, за последние месяцы в Сербию приехали десятки тысяч российских инженеров, программистов, предпринимателей, деятелей искусства и ученых. В МВД не привели конкретных цифр, но, по словам сербских чиновников, на которых ссылается WSJ, с конца февраля в страну прибыли «не менее 50 тыс. и не более 100 тыс. человек».

Для сравнения: власти Казахстана в апреле говорили, что в республику с 24 февраля приехали 108 тыс. россиян, выехали — почти 100 тыс. В конце сентября МВД сообщило, что с 21 сентября, когда в России объявили частичную мобилизацию, в страну въехали около 98 тыс. россиян, выехали 64,2 тыс.

WSJ со ссылкой на данные сербских властей пишет, что с февраля около 700 связанных с Россией фирм открыли в Сербии филиалы, в которых работают тысячи россиян, и около 1,5 тыс. граждан России зарегистрировали новые компании. Кроме того, иностранные компании с большим штатом российских сотрудников, такие как разработчик программного обеспечения Luxoft Inc. и разработчик компьютерных игр Wargaming, перевели часть персонала в Сербию. Представитель Luxoft сообщил газете, что компания перевела 1 тыс. старших инженеров из России в Белград и планирует привлечь еще столько же. Он указал на помощь сербских властей, которые быстро выдали сотрудникам разрешения на работу и вид на жительство.

В июле представительство в Белграде открыл «Яндекс», компания объясняла это «технической формальностью, необходимой для работы офиса».

Российская ассоциация электронной коммерции (РАЭК) в марте оценивала, что в «первую волну», сразу после начала военной операции, из России уехали около 50–70 тыс. ИТ-специалистов, а во «вторую волну», в апреле, могли уехать еще 70–100 тыс. В конце весны представители Минцифры и правительства говорили о том, что часть уехавших специалистов — до 85% — вернулись в Россию. После объявления частичной мобилизации в Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) предположили, что отток ИТ-кадров из страны в ближайшее время может оказаться в два-три раза больше, чем весной.

Сербия привлекает российские компании, выпускников технических специальностей и специалистов на фоне продолжающегося разрыва экономических связей ЕС и России, пишет WSJ. Некоторые приезжают в страну, чтобы «поддерживать деловые связи с Западом, несмотря на санкции»: Сербия, которая не входит в ЕС, осудила действия России на Украине, но собственных ограничений не ввела. Въезд в страну для россиян безвизовый, после пересечения границы можно оставаться там в течение 30 дней. Этот срок можно продлить, выехав на короткое время за пределы Сербии, а затем вернуться обратно. Кроме того, государственная компания Air Serbia продолжает совершать прямые рейсы между Белградом и Москвой, Петербургом и другими российскими городами, в то время как авиасообщение между ЕС и Россией прекращено.

14 октября газета Kurir сообщила, что на фоне роста числа прибывающих из России и Украины цены на жилье в Сербии выросли за последние семь месяцев: в Белграде — до 30–50%, а в Нови-Саде — на 30%.

В начале месяца президент Сербии Александр Вучич говорил, что временную регистрацию на год получили около 17,6 тыс. россиян и украинцев, «и это немалая нагрузка для такой маленькой страны».