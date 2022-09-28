Участники рынка оценили новую волну уезжающих из России айтишников

После объявления частичной мобилизации количество уехавших ИТ-специалистов может в два-три раза превысить показатели весны этого года, прогнозируют в АПКИТ. Минцифры и участники рынка ищут способы снизить негативный эффект

Фото: Олег Яковлев / РБК

Отток ИТ-кадров из страны в ближайшее время может оказаться в два-три раза больше, чем весной этого года. Такой прогноз дал исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев, выступая во вторник, 27 сентября, на конференции РБК о развитии российского программного обеспечения. Глава ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров, выступавший там же, согласился с прогнозом Комлева, но оговорился, что точных оценок уехавших и тех, кто еще может уехать, пока нет.

Комлев не уточнил, каким может оказаться общее число попавших в новую волну. Ранее Российская ассоциация электронной коммерции (РАЭК) оценивала, что в «первую волну» сразу после начала военной спецоперации из России уехали около 50–70 тыс. ИТ-специалистов, а во «вторую волну» — в апреле — могли уехать еще 70–100 тыс. «Руссофт» ожидал, что по итогам первого полугодия из России уедут около 40 тыс. айтишников, но впоследствии заявлял, что реальное число уехавших составило около 25 тыс. При этом в конце весны представители Минцифры и правительства говорили о том, что часть уехавших специалистов — до 85% — вернулись в Россию.

Глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин считает, что 100 тыс. потенциально уехавших ИТ-специалистов — это «минимальная планка, от которой нужно сейчас отталкиваться».

Почему уезжают айтишники

По словам Бегтина, увеличение количества айтишников, покидающих Россию, несмотря на преференции от Минцифры [в части получения отсрочек от призыва], связано с мнением, что эта мобилизация может оказаться не последней из-за размытости ее критериев и что не все ИТ-специалисты имеют высшее профильное образование, поэтому не попадают под критерии отсрочки.

«Существенно больше может оказаться тех, кто, не разобравшись, просто спрятался и/или уехал. А те, кто планировал вернуться, отложили это решение до лучших времен», — говорит Комлев. По его словам, Минцифры сделали многое, но все равно остались специалисты, которые не попали под бронь, например, те, кто не имеет высшего образования.

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То, что из России могут уехать в основном те ИТ-специалисты, у которых нет высшего образования, слабо отразится на ИТ-отрасли в целом, потому что «ключевые люди, архитекторы отечественных ИТ-систем преимущественно имеют высшее образование и на них распространяются меры по отсрочке от мобилизации», считает глава центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух.

Он также не согласился с оценкой о двух- или трехкратном росте количества отъезжающих айтишников по сравнению с весенними значениями. «Думается, что история с частичной мобилизацией могла дать всплеск отъезда ИТ-специалистов в моменте, но те меры, которые оперативно принял министр [цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут] Шадаев, очень быстро успокоят ситуацию», — оптимистичен Массух.

Еще на фоне «первой волны» в начале весны Минцифры предложило пакет мер для удержания в стране разработчиков программного обеспечения, которые в том числе включали новые льготы по налогам и кредитам для ИТ-компаний, ипотеке со ставкой 5% для айтишников на период работы, отсрочку от призыва на военную службу и ряд других. Однако эта отсрочка не распространялась на объявленную 21 сентября частичную мобилизацию. В пятницу, 23 сентября, Минцифры заявило, что ИТ-специалисты с высшим образованием, работающие полный день в аккредитованных ИТ-компаниях, получат отсрочку на призыв по частичной мобилизации, наряду с сотрудниками операторов связи и зарегистрированных СМИ. Во вторник, 27 сентября, выяснилось, что право на отсрочку от мобилизации могут получить только те ИТ-специалисты, чья специальность и направления подготовки высшего образования вошли в перечень, опубликованный министерством. Это 195 направлений, в их числе — математика, физика, ядерная энергетика и теплофизика, астрономия, химия, картография и геоинформатика, перевод и переводоведение, архитектура, строительство, биология, менеджмент и др. РБК направил запрос в Минцифры о прогнозе «новой волны» отъезда айтишников из России. По данным HeadHunter за девять месяцев этого года, 66%, или 170 тыс. разработчиков и программистов среди мужчин не имели профильного высшего образования. Эксперты компании пришли к выводу, что, чем старше программист, тем реже он обладает таким образованием. Среди разработчиков в возрасте 25–34 лет непрофильное высшее встречается у 67%, в возрасте 35–44 — у 69%, 45 и старше — у 78%, следует из данных HeadHunter.

В сложившейся ситуации отъезда сотрудников компаниям нужно искать альтернативные ресурсы, а выход на другие рынки — один из способов, считает Макаров. По его мнению, российские компании «легко» найдут замену уехавшим ИТ-специалистам на уровне junior (младших специалистов) в развивающихся странах, которые готовы уже сейчас предоставлять России ресурсы. «Большая часть топовых ИТ-специалистов, которые работали на ушедшие из России зарубежные компании, не уехала, а осталась здесь и основала собственные компании», — отмечает Макаров. Комлев же, несмотря на прогнозы о росте оттока кадров, «остается оптимистом» и считает, что ИТ-бизнес приспособится к любым условиям. «Научимся еще лучше работать удаленно, еще больше увеличим подготовку кадров. Софт в России будет развиваться», — рассчитывает исполнительный директор АПКИТ.

Представитель РАЭК сообщил, что у них нет актуальных данных. Представитель Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» отказался от комментариев.