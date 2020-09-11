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Технологии и медиа ,  
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В ВГТРК заявили об изъятии своих приложений из украинского App Store

Из магазина приложений для жителей Украины будут удалены «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести FM» и «Вести.ру». Это будет сделано по требованию СБУ
Apple AAPL $111,72 -2,07% Купить
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

ВГТРК получила уведомление от компании Apple о том, что их приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести FM», а также «Вести.ру» будут изъяты из каталога App Store на территории Украины. Об этом заявили в ВГТРК.

По информации телерадиокомпании, приложения исчезнут из магазина Apple из-за требования Службы безопасности Украины (СБУ).

РБК отправил запросы в пресс-службы ВГТРК, Apple и СБУ.

После событий 2014 года на Украине и присоединения Крыма к России Киев в разное время запретил вещание на своей территории десятков российских телеканалов. Среди них в том числе «Россия 1» и «Россия 24».

Климкин предложил украинцам отказаться от техники Apple из-за Крыма
Политика
Павел Климкин

Ранее украинские политики неоднократно высказывали претензии к Apple из-за того, что в своих картографических приложениях компания обозначала полуостров Крым российской территорией. В частности, бывший глава МИДа Павел Климкин призывал украинцев отказаться от использования гаджетов Apple.

В ноябре 2019 года представительство президента Украины Владимира Зеленского в Крыму обратилось с запросами в американскую компанию из-за того, что в приложении «Погода» полуостров был обозначен как территория России.

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Apple решила изменить политику обозначения спорных границ из-за Крыма
Технологии и медиа
Фото: Kiichiro Sato / AP

После этого в Apple сообщили, что решили изменить политику обозначения спорных территорий в своих сервисах. В корпорации начали анализировать способы устранения подобных ситуаций.

В Государственной думе на это ответили, что Apple в вопросах отображения Крыма на картах будет преследовать, прежде всего, свои экономические интересы.

Автор: Михаил Котляр
При участии: Роман Кирьянов, Анна Балашова, Елизавета Ефимович
Теги: Apple, приложения, ВГТРК, Украина
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