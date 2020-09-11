В ВГТРК заявили об изъятии своих приложений из украинского App Store

Из магазина приложений для жителей Украины будут удалены «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести FM» и «Вести.ру». Это будет сделано по требованию СБУ

Фото: РИА Новости

ВГТРК получила уведомление от компании Apple о том, что их приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести FM», а также «Вести.ру» будут изъяты из каталога App Store на территории Украины. Об этом заявили в ВГТРК.

По информации телерадиокомпании, приложения исчезнут из магазина Apple из-за требования Службы безопасности Украины (СБУ).

РБК отправил запросы в пресс-службы ВГТРК, Apple и СБУ.

После событий 2014 года на Украине и присоединения Крыма к России Киев в разное время запретил вещание на своей территории десятков российских телеканалов. Среди них в том числе «Россия 1» и «Россия 24».