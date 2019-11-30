В Госдуме оценили план Apple изменить политику обозначения спорных границ

В вопросе отображения Крыма на картах компания Apple действует, учитывая и свои экономические интересы, заявил РБК член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Ранее в американской корпорации сообщили, что намерены изменить политику обозначения спорных границ в своих приложениях после признания полуострова российским в одном из них.

«Кто-то должен начать. Дело не в том, что это будет Apple. Крым интегрирован в состав Российской Федерации, интегрирован не путем аннексии, а путем добровольного вхождения. История в разные этапы имела много таких примеров. Можно вспомнить и вхождение Грузии в состав России», — сказал Новиков, отметив, что «на Западе не могут не считаться с реальностью». «Есть очень простая вещь: если ты работаешь на территории России, как можно не работать в Крыму? Тогда нужно отказаться вообще от работы в Российской Федерации. А вот эти схемы, что мы в Новосибирске работаем, а в Симферополе и Севастополе не работаем, смешно смотрятся», — объяснил депутат. Он добавил, что в данном случае речь идет не о «простой доброй воле» Apple, но компания в том числе учитывает и личные экономические интересы.

Важность российского рынка для Apple отметила и депутат комитета Госдумы по международным делам Татьяна Алексеева. «Я думаю, что, как любая компания, которая очень хорошо просчитывает свои экономические шаги, в Apple понимают для себя, что такое Россия и ее рынок. Я думаю, что это разумное принятие решения. Они видят формирование мнения мирового сообщества [по поводу того, что Крым является российской территорией], даже неофициальных кругов, которые учитывают мнение людей, живущих в Крыму», — сказала депутат в разговоре с РБК.

Ранее в Apple сообщили, что компания начала анализировать политику определения спорных территорий после ситуации с отображением Крыма в приложении «Погода»: после исправления ошибок полуостров в нем теперь отображается как территория России.