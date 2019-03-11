«МегаФон» выкупит 20,36% своих акций у миноритариев

Владельцы 20,36% акций «МегаФона» предъявили их к выкупу. Среди тех, кто избавился от акций, стал крупнейший миноритарий Газпромбанк. В результате сотовая компания станет менее прозрачной, опасаются аналитики

Фото: Владислав Шатило / РБК

В понедельник, 11 марта «МегаФон» объявил результаты оферты на выкуп собственных акций у акционеров, говорится в материалах компании. Всего компании предъявили к выкупу около 126,25 млн обыкновенных акций, что составляет 20,36% ее уставного капитала. Покупателем выступила 100-процентная «дочка» «МегаФона» — «МегаФон-Финанс», которая уже владеет 22,52% в капитале оператора. «МегаФон» предоставит «дочке» займ в размере 90 млрд руб. сроком до трех лет с нулевой процентной ставкой.

Основным продавцом акций стал Газпромбанк, владевший 117,58 млн акций «МегаФона» (соответствовали 18,96-процентной доле в компании). Согласно опубликованному 5 марта сообщению банка, он полностью вышел из капитала оператора. Ни «МегаФон», ни Газпромбанк не комментировали это сообщение.

Банк стал акционером «МегаФона» осенью 2017 года, купив пакет, ранее принадлежавший шведской Telia Company. Одна акция обошлась банку в 514 руб., а весь пакет — в 60,4 млрд руб. В Газпромбанке объясняли приобретение доли в «МегаФоне» тем, что позитивно оценивают потенциал роста этого актива «как одной из самых динамично развивающихся компаний в телекоммуникационном секторе».

Аналитики и участники рынка тогда отмечали, что банк, скорее всего, является для «МегаФона» не стратегическим, а финансовым инвестором, и со временем продаст приобретенные акции другой компании.