«МегаФон» выкупит 20,36% своих акций у миноритариев

Почему «МегаФону» пришлось делать оферту
В июле 2018 года совет директоров «МегаФон» одобрил делистинг ценных бумаг компании с Лондонской фондовой биржи. Как пояснял гендиректор «МегаФона» Геворк Вермишян (на тот момент занимал должность исполнительного директора) классические модели телекома перестают работать и требуют изменения стратегии. «Но правила лиcтинга, время, усилия и внимание, которые менеджмент тратит для его поддержания, ограничивали нужную для трансформации бизнеса гибкость», — отмечал он.
В преддверии делистинга оператор объявил оферту миноритариям от имени своей 100-процентной «дочки» — Megafon Investments Cyprus Limited. Она готова была выкупить обыкновенные акций и глобальные депозитарные расписки (GDR) по 659 руб. и $9,75 за штуку, соответственно. Компания получила заявки на продажу от владельцев 57,03 млн обыкновенных акций и 58,29 млн GDR на общую сумму 76 млрд руб. Указанные бумаги соответствуют 18,6% акций «МегаФона». В октябре «МегаФон» завершил делистинг с Лондонской биржи.
Крупнейшие акционеры «МегаФона» не имели права принять участие в том выкупе. Помимо Газпромбанка среди акционеров оператора были USM Group (56,32%) и «МегаФон-Финанс» (22,52%), еще 2,2% акций находились в свободном обращении. В конце декабря «Мегафон-Финанс» направила миноритарным акционерам оферту, поскольку доля компании с учетом долей аффилированных лиц в капитале оператора превысила 75%. Предлагаемая цена приобретения составила 659 руб. 26 коп. за одну акцию. Акционеры могли принять предложение акционеры могли до 7 марта 2019 года включительно. Исходя из цены оферты, стоимость пакета Газпромбанка должна была составить 77,5 млрд руб.
Сколько заработал Газпромбанк
За полтора года, когда банк владел долей в «МегаФоне» ее стоимость выросла более чем на 28% или на 17,1 млрд руб. исходя из стоимости покупки в 2017-ом и оферты. За этот же период, капитализация «МегаФона» на Московской бирже выросла на 11,2%, до 393,7 млрд руб.
Однако аналитик ФК «УралСиб» Константин Белов отметил, что доходность индекса Мосбиржи за указанный период с учетом дивидендов составила примерно 28%, то есть подорожание пакета акций соответствовало динамике рынка. «Для Газпромбанка это, безусловно, выгодная сделка, так как компания вышла с прибылью», — считает Белов. В то же время аналитик «Уралсиба» указал, что после выкупа доли Газпромбанка почти все акции «МегаФона» оказались сконцентрированы в руках одного круга лиц. «Фактически компания перестает быть публичной, а ее деятельность становится менее прозрачной. В итоге аналитикам и другим компаниям станет намного сложнее оценивать ситуацию на рынке», — указал Белов.
«Для Газпромбанка мобильный оператор очевидно был непрофильным активом. Обычно логика подобных сделок заключается в том, что банк выступает в роли временного, но надежного держателя, который при этом не станет вмешиваться в корпоративное управление и стратегию. Для России это достаточно распространенная практика, когда по какой-либо причине не удается быстро найти покупателя и при этом банк является крупным кредитором. Как показывает практика, подобные сделки сложно реструктуризуются, чтобы обезопасить временного владельца от снижения стоимости актива, но и доходность от владения не высока», — отметил аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.