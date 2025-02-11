Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Компании традиционной розницы пожаловались в ФАС на маркетплейсы из-за неконкурентно низких цен на электронику. Интернет-платформы настаивают, что этим обеспечивают продавцам спрос и не принуждают их к участию в распродажах

Фото: Андрей Любимов / РБК

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) 6 февраля направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с жалобой на низкие цены на электронику, которые устанавливают маркетплейсы (РБК ознакомился с обращением), из-за этого федеральным сетям физической розницы тяжело с ними конкурировать. РАТЭК просит службу дать оценку законности действий торговых площадок в рамках антимонопольного законодательства.

По версии продавцов, маркетплейсы снижают стоимость товаров до нерыночно низкого уровня, в том числе за свой счет. По мнению членов ассоциации, это является незаконной практикой демпинга и вмешательства в политику ценообразования третьих лиц (продавцов, которым принадлежат товары), которая приводит к ущемлению прав и интересов участников отрасли торговли. «Подобный демпинг со стороны маркетплейсов способствовал перетоку покупателей на их площадки, что привело к падению продаж электроники и бытовой техники в розничных магазинах в 2024 году на 16% в натуральном выражении», — следует из письма. По итогам первого полугодия прошлого года маркетплейсы стали основным каналом продаж смартфонов, заняв 36% рынка в штучном выражении. До того лидером по продажам смартфонов были федеральные сети, такие как «М.Видео-Эльдорадо», DNS и др., чья доля снизилась с 40 до 34% за тот же период.

Под рыночной ценой в ассоциации понимают среднюю стоимость товара у разных продавцов на российском рынке бытовой техники и электроники. По словам представителя РАТЭК, разница между ценой на маркетплейсе и в физической рознице составляет от 20 до 70%. «Маркетплейсы необоснованно снижают цены, часто делая их даже ниже себестоимости товара. Это негативное исключение на российском рынке, которое ведет к драматическим последствиям для продавцов», — подчеркнул он.

Из-за маркетплейсов розничные сети вынуждены сокращать свою деятельность, чтобы оптимизировать расходы, — в том числе закрывать магазины, сужать ассортимент и переходить на агентскую модель продажи товаров (продажа товаров сторонних продавцов). «В свою очередь, это приводит не только к сокращению рабочих мест, налоговых отчислений от торговых компаний, но и к ухудшению покупательского опыта: снижению доступности качественных и безопасных товаров, сложностям с соблюдением всех условий по гарантийному обслуживанию перед покупателем и пр.», — объясняет представитель ассоциации.

Представитель ФАС подтвердил получение письма ассоциации. Обращение будет рассмотрено в установленном порядке.

Год назад ФАС признала Wildberries и Ozon занимающими доминирующее положение на рынке маркетплейсов. Вместе эти две площадки занимают 80%. В начале февраля этого года служба выдала компаниям предупреждение из-за условий распродаж на площадках: из-за изменений условий акций товары стали автоматически попадать в дисконтные категории распродаж, а скидки устанавливались без предварительного согласия продавцов. Теперь маркетплейсам предстоит доказать, что продавцы были согласны на такие условия.

Согласны ли с обвинениями маркетплейсы

Представитель объединенной компании Wildberries & Russ категорически не согласен с претензиями РАТЭК. «В условиях присутствия на рынке большого числа продавцов и производителей электроники, а также наличия одновременно разных каналов продаж (как в онлайне, так и в офлайне) производители не ограничены в формировании стратегии своих продаж, маркетинговой активности и позиционировании своих брендов для потребителей», — заявил он, отметив, что предложение РАТЭК «по сути сводится к требованию установить во всех каналах продаж одинаково высокие цены на товары массового спроса». Это, по его мнению, вряд ли будет способствовать развитию конкуренции. Собеседник РБК также напомнил, что продавцы на маркетплейсе сами определяют ценообразование. Площадка при подготовке к акциям предупреждает партнеров заранее, до их начала, и продавцы готовы на скидки в обмен на значительный рост продаж, настаивает он.

Аналогичной позиции придерживаются в Ozon, объясняя инвестиции в скидки за собственный счет ростом спроса на товары предпринимателей и доступности для покупателей. «Это особенно важно для потребителей, так как среди бытовой техники и современных электронных устройств есть довольно дорогостоящие позиции. За счет соинвестирования от маркетплейса выигрывают обе стороны: продавцы сохраняют свой заработок, а покупатели могут купить необходимые товары дешевле», — указал представитель Ozon. Скидки за счет платформы повышают спрос и помогают продавцам увеличивать продажи, сохраняя при этом прибыль, — «то есть ситуация недополучения прибыли продавцом в случае, если к его товару применена скидка от маркетплейса, невозможна», дополнил представитель Wildberries. Он отметил, что, хотя размер скидки может меняться в зависимости от ряда параметров, решение о цене товара принимает сам продавец: он «вправе в любой момент снизить или повысить цену исходя из рыночной ситуации, изменения собственных затрат и иных факторов, которые могут повлиять на ценообразование».

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов говорит, что в целом сейчас сетевая торговля направляет много усилий на сдерживание роста цен. Платформы, по его словам, также работают над тем, чтобы сохранить ценовую доступность, при этом сохраняя наценку продавца.

Представитель «Яндекс Маркета» отказался от комментариев.

«Снижение маркетплейсами за свой счет цен на товары действительно создает неконкурентные преимущества для платформ — ретейл не может поддерживать такие же низкие цены на свой ассортимент», — считает гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых. По его мнению, от такой практики страдают и продавцы, которые не могут поддерживать такие же низкие цены в своих каналах продаж, поэтому им приходится приоритизировать канал продаж маркетплейса. «Продавец не может объяснить покупателю, что скидка на товар — не его, а маркетплейса», — указывает Молодых.

По словам члена Ассоциации антимонопольных экспертов Елены Кузнецовой, в мировой практике снижение цен на товары маркетплейсами за свой счет считается антиконкурентным действием. «Это обусловлено тем, что именно цена на конкретный товар — ключевой фактор, влияющий на выбор покупателя. В ситуации, когда производитель или продавец такого товара не может дать скидку покупателям в размере, который может себе позволить маркетплейс, эта площадка со временем может стать единственным каналом сбыта: офлайн-магазины будут вынуждены закрываться. А в условиях отсутствия конкуренции маркетплейс сможет поднимать цены. И в лучшем случае до экономически обоснованных», — предупреждает Кузнецова. В России в отношении маркетплейсов ранее не было подобных случаев, отметила она.