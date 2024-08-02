Доля пунктов выдачи заказов Ozon и Wildberries выросла до 85%

За последний год совокупная доля Ozon и Wildberries выросла до 85% от общего числа пунктов выдачи заказов крупнейших маркетплейсов. За год тройка лидеров, включая «Яндекс Маркет», нарастила свое присутствие на 36%

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С июня 2023 года по июнь 2024-го доля пунктов вывоза заказов Ozon и Wildberries в общем количестве выросла с 75 до 85%. Это следует из исследования платформы T-Bank eCommerce. Авторы проанализировали обезличенные транзакции бизнес-клиентов Т-Банка (бывший «Тинькофф»), которые получают выплаты за ведение деятельности пунктов выдачи заказов крупнейших маркетплейсов — Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». В Т-Банке отметили, что обслуживают около трети владельцев пунктов выдачи заказов универсальных маркетплейсов.

Общее число владельцев пунктов выдачи заказов трех маркетплейсов за год выросло на 36% (абсолютный показатель не приводится). При этом количество предпринимателей, имеющих только точки Wildberries, выросло на 55%, а доля таких пунктов с 28% в июне 2023-го увеличилась до 32% в июне этого года. Число предпринимателей, работающих только с Ozon, увеличилось на 53%, а доля пунктов, брендированных этой компанией, — с 39 до 44%. Число владельцев пунктов «Яндекс Маркета» с июня прошлого по июнь этого года сократилось на 25%, а их доля — с 15 до 8%.

Авторы исследования отмечают, что выплаты Wildberries партнерам, владеющим пунктами под этим брендом, выросли на 97%. У предпринимателей, работающих исключительно под брендом Ozon, выплаты выросли на 70%. При этом владелец пунктов выдачи заказов двух маркетплейсов в среднем зарабатывает в месяц в три раза больше тех, кто работает только с одним маркетплейсом, а владелец пунктов выдачи заказов трех маркетплейсов — в семь раз больше. Речь идет о тех предпринимателях, которые владеют как рядом стоящими пунктами выдачи заказов, так и тех, пункты у которых расположены в разных местах. Число таких предпринимателей почти не изменилось за год.

Директор T-Bank eCommerce Илья Кретов пояснил, что они анализировали только универсальные маркетплейсы, у которых есть собственные пункты выдачи заказов. «У остальных пока либо недостаточно развитая сеть для внешних предпринимателей, либо они только недавно начали развивать свои пункты, и невозможно посмотреть динамику, данные будут нерепрезентативные. Тот же «Авито» преимущественно доставляет пока в сторонние пункты выдачи, свою сеть они только начали развивать. У «Мегамаркета» нет отдельных пунктов выдачи заказов, у «Магнитмаркета» (бывший KazanExpress) полностью перестраивается система», — пояснил Кретов.

Представитель Ozon говорит, что они согласны с указанными в исследовании выводами, но отметил, что зачастую их партнеры могут также работать через Oзон Банк. «Увеличение доходов партнеров обусловлено ростом потока заказов на каждую конкретную точку. Это именно тот эффект, который мы гарантировали партнерам, когда взялись за масштабное развитие сети в прошлом году», — сообщил он. Представитель этого маркетплейса отметил, что Ozon развивает именно партнерскую сеть пунктов выдачи заказов. «При этом мы рады, когда партнеры диверсифицируют бизнес и открывают пункты выдачи заказов разных маркетплейсов. Почти для половины предпринимателей — руководителей пунктов этот бизнес — единственный источник дохода, и максимизация их заработка — важный фактор в сохранении и расширении доступа к доставке с маркетплейса для миллионов россиян», — дополнил он.

По словам представителя Wildberries, сейчас общее количество брендированных этой площадкой пунктов выдачи составляет 45 тыс. в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Армении и Киргизии, из них более 28 тыс. принадлежат партнерам. До конца года в планах открыть еще около 10 тыс. новых точек.

Но представитель «Яндекс Маркета» назвал данные по ним не совсем корректными. По его словам, количество партнеров площадки не упало на 25%, а выросло на 9%, отметив, что, по их данным, только 27% партнеров — владельцев пунктов выдачи заказов «Яндекс Маркета» пользуются услугами Т-Банка. «У «Яндекс Маркета» три точки под собственным управлением, остальные пункты управляются партнерами маркетплейса, — рассказал представитель. — Сейчас «Яндекс Маркет» занимается контролируемым ростом сети брендированных пунктов выдачи заказов в фокусных регионах». Весной Forbes со ссылкой на представителя этой площадки писал, что в 2024 году в России может открыться от 3 тыс. до 5 тыс. новых пунктов выдачи заказов «Яндекс Маркета».

Гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров отметил, что, по их данным, количество ПВЗ «Яндекс Маркета» к аналогичному периоду предыдущего года росло, хотя и снизилось на 5% к уровню начала 2024 года. Он указал, что с марта по сентябрь 2023 года у Т-Банка действовали специальные условия для владельцев пунктов выдачи заказов «Яндекс Маркета». «Вероятно, сокращение транзакций у этого маркетплейса связано с тем, что акция вызвала резкий рост в прошлом году, а в 2024 году не проводилась, что исказило статистику», — отметил Бурмистров. По его словам, более высокий рост выплат со стороны Wildberries владельцам пунктов выдачи заказов может быть связан с тем, что компания наращивает свою сеть медленнее, чем Ozon, — то есть выплаты на отдельно взятую точку растут быстрее. Бурмистров также напомнил, что «Мегамаркет» использует отделения Сбербанка как пункты выдачи заказов, это, по его мнению, должно учитываться в общей статистике.

По данным «Infoline-Аналитика», на конец первого квартала этого года было 53 тыс. пунктов выдачи заказов и постаматов, брендированных Ozon, 36 тыс. — Wildberries, 19,5 тыс. — «Сберлогистикой» (работает с «Мегамаркетом») и 12,7 тыс. — «Яндекс Маркетом». С последним также работали 2,47 тыс. небрендированных пунктов выдачи.

В начале этого года Федеральная антимонопольная служба установила, что Wildberries и Ozon занимают «коллективное доминирующее положение» на рынке, занимая вместе 80%.