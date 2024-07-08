Маркетплейсы стали лидерами по продажам смартфонов

По итогам первого полугодия маркетплейсы стали главным каналом продаж смартфонов, обогнав федеральную розницу. На таких площадках больше ассортимент, а цены зачастую ниже. Кроме того, на них могут продавать товары и сами сети

Фото: Андрей Любимов / РБК

Маркетплейсы стали основным каналом продаж смартфонов в первом полугодии этого года, заняв 36% рынка в штучном выражении. Об этом РБК рассказал источник на рынке интернет-торговли. До начала 2024-го лидером по продажам смартфонов были федеральные сети, такие как «М.Видео-Эльдорадо», DNS и др. Их доля снизилась с 40 до 34% по итогам полугодия, рассказал собеседник РБК. Еще 22% в продажах смартфонов, по его словам, пришлось на розничные сети сотовых операторов, оставшиеся 8% — на другие каналы.

В денежном выражении первое место также перехватили маркетплейсы с долей почти 38% вместо 24% по итогам 2023 года. Доля федеральных сетей упала с 45 до 36%, операторов — с 19 до 17%.

Факт смены лидера в каналах продаж РБК подтвердили представители «Марвел-Дистрибуции» и Ozon. Всего в первом полугодии этого года россияне купили 14,2 млн смартфонов на сумму 344 млрд руб., следует из данных группы «М.Видео-Эльдорадо». Это на 24% больше, чем годом ранее в денежном выражении, и на 8% — в количественном. Аналогичные цифры привели «Марвел-Дистрибуция» и источник на рынке интернет-торговли.

Как отметил представитель «М.Видео-Эльдорадо», большинство крупных офлайн-игроков также представлены на маркетплейсах, и последней попадает часть статистики продаж группы. Гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов также указывает на то, что маркетплейсы растут как канал продаж. «Практически все крупные ретейлеры представлены на маркетплейсах довольно широко. Также на рынке отсутствует прозрачная методология подсчета продаж. Например, во втором квартале этого года наши продажи на маркетплейсах выросли в три раза по сравнению с первым кварталом. Некоторые аналитики записывают эти показатели в счет маркетплейсов, кто-то — в наш счет, а кто-то в обе стороны», — отметил Губанов.

PR-директор Inventive Retail Group (IRG, владеет сетью re:Store) Людмила Семушина настаивает: чем сложнее товар, в частности в сегменте электроники, тем больше потребность людей узнать о нем, потрогать и попробовать либо понимать, что продавец уже сделал это за потребителя и своим именем предоставляет гарантию. «Даже на маркетплейсе покупатель смотрит на бренд продавца и скорее купит у того, кто вызывает больше доверия. Для IRG физическая розница остается главным бизнесом, потому что, во-первых, для нашей аудитории важна не только сама покупка, но и атмосфера покупки, а во-вторых, люди знают, что у нас они получат профессиональную консультацию продавцов, гарантию и сервис», — говорит Семушина, отметив, что у этой компании основной объем продаж приходится на физическую розницу, а не маркетплейсы.

Представители «Ситилинка», «МегаФона», «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) и «ВымпелКома» («Билайн») отказались от комментариев.

Ранее в первом полугодии 2023 года маркетплейсы обогнали сотовых операторов по продажам смартфонов.

За счет чего растут продажи на маркетплейсах

По словам гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, темпы роста маркетплейсов как канала продаж вполне ожидаемы: «Совершенно неудивительно, что уже в ряде сегментов именно маркетплейсы являются крупнейшими игроками на рынке онлайн-продаж. В частности, такая ситуация была в сегменте fashion, в сегменте детских товаров. И сейчас мы видим аналогичную ситуацию в сегменте товаров для дома и на рынке мобильных устройств», — объяснил аналитик. Основными преимуществами крупнейших мультикатегорийных маркетплейсов, по его оценке, сейчас являются их полнота и широта ассортимента, а также возможность для покупателя формировать комплексную корзину за счет использования высокоэффективных рекомендательных алгоритмов.

По мнению Бурмистрова, у федеральных сетей еще есть шанс компенсировать отставание от маркетплейсов, так как ассортимент последних в части более дорогих товаров стал менее привлекателен по цене для клиентов из-за сложностей с финансовым взаимодействием между Россией и Китаем и снижением весной порога беспошлинной торговли. Крупные игроки, по его утверждению, способны более эффективно работать с китайскими поставками.

В «Марвел-Дистрибуции» объясняют рост спроса на смартфоны на маркетплейсах повышением доверия покупателей к онлайн-продажам, удобством самих площадок и доступностью товаров, в особенности в регионах. «На маркетплейсах можно сравнить цены у разных продавцов и заказать товар, который находится на складе в другом городе. Маркетплейсы и дальше продолжат увеличивать свою долю в продажах электроники и бытовой техники, постепенно отбирая ее у других каналов сбыта», — прогнозируют в этой компании.

Среди ключевых факторов преимущества маркетплейсов перед другими игроками в Ozon перечислили широкий ассортимент на, «по сути, безграничной» полке, удобство покупки в одном приложении товаров разных категорий, высокую конкуренцию разных производителей и продавцов, что позволяет клиенту выбрать выгодные для него предложения. В пресс-службе «Яндекс Маркета» назвали также быстрые сроки доставки с различными способами получения, широкую географию и различные способы оплаты — онлайн, при получении или частями.

Впрочем, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что рост спроса на маркетплейсах в большей степени связан не с удобством, а с более низкими ценами. По его словам, во многом это связано с «победным шествием» «МегаМаркета»: «Маркетплейс дисконтирует товары, субсидирует их, и в прошлом году рост продаж смартфонов на «МегаМаркете» был обусловлен именно субсидиями. Половину смартфонов покупали реальные потребители, половина шла в региональную розницу, которая использовала это как дешевую закупку, потому что эти цены были ниже оптовых с учетом бонусов». Однако Муртазин выразил сомнение относительно того, что маркетплейсы обогнали федеральные сети. По его мнению, последние остаются крупнейшим каналом продаж электроники и занимают до половины рынка.

Введение параллельного импорта (возможности ввоза продукции в страну без разрешения ее правообладателя) ослабило контроль поставщиков за ценами, в особенности в отношении товаров топовых производителей, таких как Samsung или Apple, отметил партнер Data Insight Федор Вирин. Из-за этого цены в разных каналах продаж начали существенно отличаться. «В итоге маркетплейсы, которые имеют большие инвестиционные возможности и легко уходят в минус (в убыток. — РБК), в отличие от торговых сетей, которые живут на прибыли, могут уронить цены на топовые товары, особенно смартфоны. Те маркетплейсы, которые заинтересованы в накачивании GMV (оборота продаж. — РБК), которые имеют возможности для этого, сделали это в наиболее подходящей категории — электронике», — рассуждает Вирин.

По его мнению, в условиях отсутствия контроля за ценами от вендоров маркетплейсы и дальше будут увеличивать свою долю в наиболее понятных для потребителя категориях электроники и бытовой техники, где высокий средний чек сочетается с прозрачностью и «одинаковостью» товаров у различных продавцов.

Представитель Wildberries говорит, что в прошлом году рост рынка смарфонов был связан прежде всего с резким падением продаж в 2022-м. Он не стал комментировать перераспределение в каналах продаж этой категории товаров.