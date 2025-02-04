ФАС потребовала от Ozon и Wildberries согласовать с продавцами скидки на товары

ФАС потребовала от Ozon и Wildberries согласовывать скидки с продавцами

Ozon и Wildberries изменили условия акций, из-за чего товары автоматически попадали в категорию распродаж, а скидки установили без согласия продавцов, сообщила ФАС. Маркетплейсы пообещали изучить предупреждение ведомства

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Ozon и Wildberries, обязав их до 28 февраля получить подтверждения продавцов об участии в распродажах, сообщили в пресс-службе ФАС.

По данным ведомства, Ozon и Wildberries внесли изменения в условия проведения акций на своих площадках, из-за чего товары автоматически попадали в категорию распродажи, а скидки на них устанавливали за счет продавцов без их согласия.

«ФАС предупредила компании о необходимости до 28 февраля 2025 года создать условия, при которых участие в таких скидочных мероприятиях возможно только при подтверждении от продавца», — говорится в сообщении.



В случае несоблюдения маркетплейсами условий ФАС заведет дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«Мы изучим обращение ФАС и с вниманием отнесемся к требованиям регулятора. Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для решения спорных вопросов и сохранения прозрачных рыночных условий», — сообщили РБК в пресс-службе Ozon.

В пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ также пообещали изучить предупреждение ведомства после его получения. «Мы внимательно относимся к позиции регулятора и строим свою работу на исполнении требований службы как добросовестный участник рынка», — добавили там.

Ранее ФАС признала Ozon и Wildberries коллективными монополистами. По словам главы ведомства Максима Шасколького, маркетплейсы занимают 80% российского рынка. Он заявил, что от покупателей и продавцов поступает много жалоб от покупателей и продавцов, в частности о завышении логистических затрат, навязывании невыгодных условий и начислении штрафов. Однако устранение нарушений может быть добровольным из-за моратория на проверки IT-компаний.