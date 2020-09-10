Находящаяся под санкциями США Huawei показала новую версию своей ОС

Huawei представила операционную систему Harmony 2.0, которая должна заменить Android в условиях американских санкций. На смартфонах она начнет работать не раньше следующего года

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Huawei сегодня представила на конференции Developer 2020 (корреспондент РБК смотрел онлайн-трансляцию) свою разработку — операционную систему Harmony 2.0. Как сообщил выступавший на мероприятии глава направления потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю, мобильная версия HarmonyOS с открытым кодом станет доступна в конце 2020 года сначала для китайских разработчиков, а потом и для всех остальных.

Harmony 2.0 создана как замена мобильной операционной системы Android от Google для смартфонов, отметил Ю. Из презентации следует, что разработчики новой ОС сделали упор на синхронизацию «умных» устройств друг с другом. С помощью Harmony 2.0 можно соединить несколько таких устройств и управлять ими с одинаковой скоростью. Например, учитель может выводить приложение с телефона на планшет и телевизор, которое будет одновременно работать на всех устройствах: ученики смогут делать упражнения на планшете, а учитель — наблюдать за процессом по телевизору, помогать и отправлять им сообщения.

По словам Ю, компания постаралась создать такую ОС, чтобы китайские и зарубежные компании могли разрабатывать для нее популярные приложения, такие как TikTok от ByteDance. Huawei старается привлечь партнеров среди ИТ-компаний, например, вместе с сервисом такси DiDi работает над синхронизацией мобильного приложения такси с «умными» часами.

Ричард Ю также отметил, что с сегодняшнего дня код HarmonyOS станет открытым для разработчиков устройств интернета вещей с памятью от 128 Кб до 128 Мб (смарт-ТВ, переносные устройства, автомобили и др.). В апреле 2021 года компания откроет код для устройств с объемом памяти от 128 Мб до 4 Гб, а в октябре следующего года — для устройств с более 4 Гб памяти.