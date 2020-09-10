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Технологии и медиа ,  
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Находящаяся под санкциями США Huawei показала новую версию своей ОС

Huawei представила операционную систему Harmony 2.0, которая должна заменить Android в условиях американских санкций. На смартфонах она начнет работать не раньше следующего года
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Huawei сегодня представила на конференции Developer 2020 (корреспондент РБК смотрел онлайн-трансляцию) свою разработку — операционную систему Harmony 2.0. Как сообщил выступавший на мероприятии глава направления потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю, мобильная версия HarmonyOS с открытым кодом станет доступна в конце 2020 года сначала для китайских разработчиков, а потом и для всех остальных.

Harmony 2.0 создана как замена мобильной операционной системы Android от Google для смартфонов, отметил Ю. Из презентации следует, что разработчики новой ОС сделали упор на синхронизацию «умных» устройств друг с другом. С помощью Harmony 2.0 можно соединить несколько таких устройств и управлять ими с одинаковой скоростью. Например, учитель может выводить приложение с телефона на планшет и телевизор, которое будет одновременно работать на всех устройствах: ученики смогут делать упражнения на планшете, а учитель — наблюдать за процессом по телевизору, помогать и отправлять им сообщения.

По словам Ю, компания постаралась создать такую ОС, чтобы китайские и зарубежные компании могли разрабатывать для нее популярные приложения, такие как TikTok от ByteDance. Huawei старается привлечь партнеров среди ИТ-компаний, например, вместе с сервисом такси DiDi работает над синхронизацией мобильного приложения такси с «умными» часами.

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Фото: Sean Gallup / Getty Images

Ричард Ю также отметил, что с сегодняшнего дня код HarmonyOS станет открытым для разработчиков устройств интернета вещей с памятью от 128 Кб до 128 Мб (смарт-ТВ, переносные устройства, автомобили и др.). В апреле 2021 года компания откроет код для устройств с объемом памяти от 128 Мб до 4 Гб, а в октябре следующего года — для устройств с более 4 Гб памяти.

Зачем Huawei своя ОС

В мае 2019 года Министерство торговли США внесло Huawei в черный список, посчитав, что деятельность компании противоречит интересам национальной безопасности. Американским компаниям запрещено продавать Huawei высокотехнологичные товары и передавать ей технологии без получения у американских властей специальной экспортной лицензии. После этого руководство Google (владеет Android) заявило об отказе от сотрудничества с Huawei. В августе 2020 года США расширили санкции. Huawei и ее дочерним компаниям запретили приобретать полупроводники без специальной лицензии, включая микросхемы, произведенные иностранными фирмами, которые были разработаны или произведены с использованием американского программного обеспечения или технологий. Президент США Дональд Трамп также заявил, что не собирается отменять введенные против китайской компании ограничения, и исключил возвращение Huawei на американский рынок.

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Помпео заявил о планах США продолжать вводить ограничения против Huawei
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Еще в 2019 году представитель Huawei пояснил РБК, что если Google полностью откажется от сотрудничества с компанией, это не окажет влияния на владельцев устройств. Новые модели гаджетов от Huawei выпускаются на операционной системе EMUI, созданной инженерами Huawei на основе открытого кода Android и совместимой с предназначенными для нее приложениями. На следующем этапе компания планирует внедрять в смартфоны HarmonyOS. Представитель Huawei также сообщил, что сначала эта ОС начнет работать на устройствах интернета вещей (IoT): телевизорах, часах, очках и т.д., и только потом — на смартфонах. Для замены магазина приложений Google Play Huawei уже несколько лет развивает собственный магазин — AppGallery.

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: Huawei Technologies, Операционная система, Санкции, интернет вещей
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