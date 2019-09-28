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Huawei запустит в России свой видеосервис
Huawei готовится запустить видеосервис для владельцев своих устройств в нескольких странах, в том числе в России. Производитель развивает собственные сервисы под угрозой возможного отказа компаний из США от сотрудничества с ним
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах. Об этом РБК рассказал вице-президент направления мобильных сервисов подразделения потребительских продуктов Huawei в Европе Джейме Гонсало. Точная дата запуска пока не назначена.

Huawei Video будет агрегировать контент различных видеоплатформ, в том числе российских, например ivi.ru и Megogo, рассказал Гонсало. «Huawei не планирует становиться производителем контента и конкурировать с такими сервисами, как Netflix или Spotify. В наших интересах — стать партнерами для них, чтобы пользователь смог выбирать», — уточнил он. Клиенты смогут платить всем используемым ими платформам только через Huawei Video.

Гендиректор Megogo Виктор Чеканов сказал, что в агрегаторе с интересом будут наблюдать за развертыванием сервиса Huawei. «Мы находимся в предвкушении реализации наших предварительных договоренностей о сотрудничестве», — поделился он. По мнению Чеканова, сотрудничество с Huawei поможет Megogo приобрести новую аудиторию. Представитель ivi.ru отказался от комментариев.

Huawei Video был запущен в Китае три года назад, с 2018 года сервис доступен в Италии и Испании. Он предназначен только для пользователей устройств Huawei и Honor (еще один бренд производителя). Стоимость подписки в Италии и Испании составляет €4,99 в месяц, либо пользователь может арендовать фильм или сериал на 48 часов за €2,99.

В Huawei не сказали, на какую аудиторию рассчитывают в России. Представитель компании лишь отметил, что общее количество зарегистрированных пользователей магазина приложений компании AppGallery превышает 570 млн человек по всему миру.

По мнению гендиректора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, исходя из продаж смартфонов Huawei за последние несколько лет, на руках у россиян может быть примерно 10–12 млн ее устройств. «Но не все обладатели смартфонов Huawei обязательно будут пользоваться их сервисом», — отметил Бырдин. «Популярность платных подписок на сервисы на смартфонах с операционной системой Android ниже, чем, например, у Apple, из-за того что их выбирают пользователи с менее высокой покупательной способностью, а также из-за меньшей защищенности системы от пиратского контента», — рассуждает он. Бырдин считает, что сервис Huawei будет конкурировать в основном не с другими видеосервисами, а с теми, кто агрегирует их контент в России. Сейчас это в основном сотовые операторы, которые предлагают различные специальные условия по подпискам.

Что делает Huawei после запрета на работу с компаниями из США

В мае Министерство торговли США внесло Huawei в черный список, посчитав, что деятельность компании «противоречит интересам национальной безопасности». Американским компаниям запрещено продавать Huawei высокотехнологичные товары и передавать ей технологии без получения у американских властей специальной экспортной лицензии. После этого руководство Google заявило об отказе от сотрудничества с Huawei.

Впоследствии власти США выдали Huawei временную лицензию на 90 дней, которая позволила продолжить сотрудничество с американскими поставщиками. В августе эта лицензия была продлена еще на 90 дней.

По словам Гонсало, если Google полностью откажется от сотрудничества с Huawei, это не окажет влияния на владельцев устройств. «Те смартфоны, которые компания будет выпускать в будущем, не будут нуждаться в Google», — пообещал Гонсало. Он напомнил, что до сих пор компания выпускала смартфоны только на принадлежащей Google операционной системе Android. «В ближайшие два-три года мы будем выпускать устройства на интерфейсе EMUI. Эта операционная система создана инженерами Huawei на основе открытого кода Android и совместима с ним, то есть все Android приложения без проблем будут работать на этих смартфонах. Единственное отличие — приложения Google не будут предустановлены на них», — пояснил вице-президент Huawei.

На следующем этапе, если запрет так и будет оставаться в силе, компания намерена использовать собственную операционную систему Harmony OS. Когда планируется ее массовое внедрение, пока не определено, но на смартфонах она будет запускаться в последнюю очередь, заметил Гонсало. Сначала Harmony OS начнет работать на устройствах интернета вещей (IoT): телевизорах, часах, очках и т.д. Программистам не придется разрабатывать новые версии приложений для Harmony, изменять нужно будет только отдельные элементы кода, на что уйдет не более двух дней, отметил Гонсало.

Если запрет сохранится, в новых моделях не будет предустановлен магазин приложений Google Play. Но Джейме Гонсало считает, что у пользователей и здесь не будет больших проблем, ведь они уже знакомы с магазином приложений AppGallery. «Это уже довольно популярный и заметный продукт на рынке, особенно на китайском, где не работают сервисы Google, и то, что происходит сейчас, вообще не затрагивает этот рынок», — утверждает Гонсало. Чтобы пользовательский опыт не ухудшился, компания планирует выделить $1 млрд на специальную программу для поддержки разработчиков.

Автор: Евгения Баленко
Теги: Huawei, видеосервис, музыкальный сервис, Google
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