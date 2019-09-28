Huawei запустит в России свой видеосервис

Huawei готовится запустить видеосервис для владельцев своих устройств в нескольких странах, в том числе в России. Производитель развивает собственные сервисы под угрозой возможного отказа компаний из США от сотрудничества с ним

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В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах. Об этом РБК рассказал вице-президент направления мобильных сервисов подразделения потребительских продуктов Huawei в Европе Джейме Гонсало. Точная дата запуска пока не назначена.

Huawei Video будет агрегировать контент различных видеоплатформ, в том числе российских, например ivi.ru и Megogo, рассказал Гонсало. «Huawei не планирует становиться производителем контента и конкурировать с такими сервисами, как Netflix или Spotify. В наших интересах — стать партнерами для них, чтобы пользователь смог выбирать», — уточнил он. Клиенты смогут платить всем используемым ими платформам только через Huawei Video.

Гендиректор Megogo Виктор Чеканов сказал, что в агрегаторе с интересом будут наблюдать за развертыванием сервиса Huawei. «Мы находимся в предвкушении реализации наших предварительных договоренностей о сотрудничестве», — поделился он. По мнению Чеканова, сотрудничество с Huawei поможет Megogo приобрести новую аудиторию. Представитель ivi.ru отказался от комментариев.

Huawei Video был запущен в Китае три года назад, с 2018 года сервис доступен в Италии и Испании. Он предназначен только для пользователей устройств Huawei и Honor (еще один бренд производителя). Стоимость подписки в Италии и Испании составляет €4,99 в месяц, либо пользователь может арендовать фильм или сериал на 48 часов за €2,99.

В Huawei не сказали, на какую аудиторию рассчитывают в России. Представитель компании лишь отметил, что общее количество зарегистрированных пользователей магазина приложений компании AppGallery превышает 570 млн человек по всему миру.