Помпео заявил о планах США продолжать вводить ограничения против Huawei

Соединенные Штаты продолжат ограничивать экспорт американских товаров для китайской компании Huawei, которую Вашингтон обвиняет в деятельности, угрожающей национальной безопасности и стабильности страны. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Он отметил, что американское Министерство торговли приняло меры, чтобы ограничить обход законодательства США со стороны Huawei, а также защитить нацбезопасность и целостность сетей 5G.

Госсекретарь рассказал, что внесенные министерством поправки устранили лазейку, позволявшую китайской компании использовать американские технологии. Помимо этого они наложили ограничения экспортного контроля США на страны, которые используют американские технологии или программное обеспечение для разработки и производства полупроводников для Huawei.

Теперь компании, которые хотят продавать товары Huawei, произведенные с использованием американских технологий, должны получить лицензию в США.

«Мы не потерпим попыток Коммунистической партии Китая подорвать неприкосновенность частной жизни наших граждан или целостность сетей нового поколения по всему миру», — сказал Помпео.

США обвиняют Huawei в краже американских технологий и оказании помощи Ирану в уклонении от санкций США. С 2019 года китайская компания находится в американском санкционном списке как угроза нацбезопасности. Однако Минпромторг США выдает китайской компании временную лицензию на обслуживание сетей и обновление ПО.

В середине февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявления американских чиновников написала, что Huawei обладает скрытым доступом к сетям мобильных телефонов по всему миру. По данным газеты, компания обязана оставлять в технике пути для доступа к сетям со стороны властей.

Впоследствии WSJ со ссылкой на источники сообщала, что Минобороны США одобрило предложение Белого дома ужесточить требования к американским компаниям, которые предоставляют Huawei микросхемы.