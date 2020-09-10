Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения

Почему нужно регулировать интернет сервисы

Молодежь и люди среднего возраста все чаще для получения медиаконтента используют интерактивную цифровую среду, указывают авторы концепции. Владельцы интернет-платформ конкурируют с традиционными вещателями, но доля российских медиахолдингов на рынке распространения аудио- и видеоконтента в интернете составляет менее 10%. Кроме того, основные интернет-платформы контролируются иностранными лицами. «Должны создаваться условия, обеспечивающие доступ населения к телевизионному и радиоконтенту во всех средах распространения (наземной эфирной, спутниковой, кабельной, интернет-среде) при сохранении ведущей роли обязательных общедоступных телерадиоканалов как гарантии обеспечения информационных прав граждан», — поясняют авторы документа.

Как регулируют ТВ На данный момент иностранцам может принадлежать напрямую или косвенно не более 20% в российских СМИ, в том числе во владельце телеканала. Власти также регулируют количество рекламы на телевидении: вещателям можно показывать ее не более 12 минут в час и не более 3 часов 36 минут за сутки, ее громкость не должна превышать уровень звука телепрограмм. Для отдельных видов программ — детских и религиозных — установлены ограничения на рекламу определенных товаров и услуг. При этом размещать рекламу на ТВ можно только на основании данных уполномоченного Роскомнадзором измерителя (сейчас это компания Mediascope). Все программы на ТВ, исходя из контента, должны содержать возрастную маркировку или быть помечены как запрещенные для детей.

В итоге в отношении интернет-платформ авторы концепции предложили:

законодательно обязать владельцев сервисов интернет-вещания использовать единую технологическую платформу для распространения телеканалов первого и второго мультиплексов (пакет каналов, вещающих на одной частоте, которые после перехода с аналогового на цифровой ТВ-формат должны быть доступны практически всему населению страны). Ранее в качестве такой платформы НМГ продвигала собственный сервис «Витрина ТВ»;

определить правовой статус единого измерителя телевизионной аудитории и аудитории в интернете, создать единую систему маркировки аудиовизуального контента специальными метками, которая позволит собирать и анализировать информацию о контенте в интернете;

законодательно запретить приоритизацию трафика иностранных видео и музыкальных сервисов, но разрешить операторам связи предоставлять пользователям видео отечественных сервисов на лучшей скорости и повышенного качества и др.

Представитель НМГ заявил, что проект концепции еще обсуждается и преждевременно «комментировать положения документа до утверждения всеми участниками рабочей группы». Алексей Волин сообщил, что не знаком с содержанием документа — каналы должны сначала согласовать его между собой.

По словам Михаила Демина, главы Медиакоммуникационного союза, который объединяет крупнейшие медиахолдинги и операторов связи, «тезис о необходимости внедрения аналогичных подходов к регулированию всех видов вещательной деятельности как на стороне операторов, так и на стороне вещателей давно обсуждается на разных площадках и, как правило, разногласий не вызывает». В то же время он оговорился, что описанные в концепции тезисы и подходы еще могут меняться.

Представители «Газпром-Медиа», ВГТРК и «Первого канала» не ответили на вопросы РБК.

Как предложения восприняли интернет-платформы

Регулирование интернет-платформ в части сближения их в требованиях с другими площадками и медиа продолжается уже несколько лет. В январе 2017-го в силу вступил закон о новостных агрегаторах, который обязывает подобные сервисы с аудиторией более 1 млн человек в сутки проверять достоверность общественно значимой информации и хранить сведения о ее источниках. Также более трех лет действуют ограничения на иностранное владение для онлайн-кинотеатров, доступ к которым в течение суток имеют более 100 тыс. российских пользователей и которые направлены на привлечение внимания граждан страны. Такой сервис должен учредить российское юрлицо, а иностранцы не могут владеть в нем более 20%. В 2019 году депутаты Госдумы от ЛДПР предлагали регулировать время показа и громкость рекламных роликов в видеосервисах, а Минкультуры — обязать видеосервисы передавать данные о просмотре фильмов и сериалов на своей площадке в систему ЕАИС, которая учитывает данные о зрителях классических кинотеатров. Но обе инициативы до сих пор не приняты.

По мнению гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, под приведенное в концепции определение контентных интернет-платформ формально могут подходить многие популярные сайты: «ВКонтакте», поисковые сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, онлайн-кинотеатры Ivi и «Окко» и даже зарубежные Facebook и Google. По данным Mediascope, в июле 2020 года чаще всего россияне посещали поисковые сервисы Google и «Яндекс», видеохостинг YouTube, социальную сеть «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассники», мессенджер WhatsАpp, почтовый сервис Mail.ru и др.

Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что в компании считают «невозможным разрабатывать концепцию измерения онлайн-аудитории и рекламы в интернете без участия интернет-компаний». «Вместе с другими участниками рынка «Яндекс» готов поделиться своей экспертизой и помочь выработать эффективное и равноприменимое для всего рынка решение», — сообщил он. Представитель Mail.ru Group (помимо одноименного портала владеет «ВКонтакте», «Одноклассниками» и др. сервисами) воздержался от комментариев. РБК направил запросы представителям Facebook (также владеет Instagram и WhatsApp) и Google (владеет YouTube).

Беспокойство относительно модели онлайн-распространения каналов первого и второго мультиплексов через «Витрину ТВ» ранее высказывал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в письме вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, писал «Коммерсантъ».

Законодательное регулирование деятельности зарубежных интернет-гигантов, чьи сервисы активно используются российскими пользователями, — давняя проблема, и на сегодняшний день так и не найдено решение, обеспечивающее полное соблюдение иностранными компаниями российского законодательства, указывает ответственный секретарь комиссии Ассоциации юристов России по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества Дмитрий Липин. «Блокировка интернет-ресурсов как мера реагирования на неисполнение норм российского права неэффективна и сомнительна. Большинство пользователей уже умеют ее обходить, и она также может случайно затронуть и сторонние ресурсы, не имеющие отношения к нарушителям», — объяснил юрист. Также сомнительными он назвал возможность заставить иностранные компании выполнять требования российского законодательства с помощью штрафов, так как их размер «ничтожен» по сравнению с тем, сколько компания может заработать на рекламе и предоставлении услуг, «выгоднее сознательно допускать нарушения».

Что еще есть в концепции

В числе других предложений, которые сейчас обсуждаются вещателями:

уравнять статус телеканалов первого и второго мультиплексов, предусмотрев компенсацию из федерального бюджета расходов вещателей на распространение каналов второго мультиплекса в малочисленных населенных пунктах (сейчас такая компенсация предусмотрена только для каналов первого мультиплекса);

создать третий мультиплекс с охватом городов с населением более 100 тыс. человек для телеканалов, которые сейчас вещаются в эфире в аналоговом формате на территории более трех регионов;

создать мультиплекс с телеканалами высокой четкости;

создать фонд поддержки отечественного телевидения, учредителем которого выступит правительство. По аналогии с Фондом кино фонд телевидения должен будет финансировать создание телерадиовещательного контента. Для самого фонда возможным источником финансирования могут стать средства, которые вещатели получат в ходе передачи части радиочастотного спектра, который до сих пор использовался для ТВ, под внедрение мобильной связи пятого поколения (5G).