ФАС потребовала от каналов объяснить их ультиматум операторам платного ТВ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,05) Quote, 12:20
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 68,5 (+0,09) Quote, 12:20
Адвокат заявил о трех новых уголовных делах против Арашуковых Общество, 15:13 Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России Спорт, 15:11 В Припяти поставили новогоднюю елку впервые после аварии на ЧАЭС Общество, 15:05 Где Восток встречает Запад: районы Стамбула, куда лучше не заглядывать РБК Стиль и Visa, 14:58 Прокуратура объяснила появление зеленого снега в Первоуральске Общество, 14:56 Косачев назвал худшим вариантом военное вмешательство Турции в дела Ливии Политика, 14:52 Миллер сообщил о сроках начала поставок по «Турецкому потоку» Политика, 14:44 Генеральный директор Jonak — о любви к обуви, экспансии и экотрендах Стиль, 14:37 Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги Общество, 14:33 С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 14:29 В Петербурге на воду спустили новую подлодку «Волхов». Фоторепортаж Общество, 14:15  Все зависит от Китая: как изменится мясное производство в 2020 году Pro, 14:15 Сумка-торт и сандалии на липучках: главные вещи из pre-fall коллекций Стиль, 14:14 Почему акциям Tesla прогнозируют спад Quote, 14:12
Технологии и медиа ,  
0 
ФАС потребовала от каналов объяснить их ультиматум операторам платного ТВ
Антимонопольное ведомство направило официальные запросы вещателям с требованием объяснить, на каких основаниях телеканалы в середине декабря ввели для операторов новые правила вещания в интернете
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба 25 декабря направила официальные запросы в адрес телевещателей, которые 17 декабря выдвинули операторам ряд требований относительно трансляции их каналов в интернете. Среди них были каналы, входящие в Национальную медиа группу и «Газпром-Медиа», а в ВГТРК планировали направить письмо позднее. ФАС потребовала от телеканалов пояснений об основаниях для введения ограничений, передал через пресс-службу замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, ведомство «держит на контроле ситуации с возможным ограничением способов распространения телеканалов».

Телеканалы обязаны до 31 декабря предоставить ФАС «основания для ограничения способов распространения телеканалов в среде Интернет и IPTV со ссылкой на действующие правовые нормативные акты», указано в запросах ведомства (есть в распоряжении РБК). Вещатели, требует ФАС, должны предоставить также копии писем, направленных в адрес операторов связи и кабельных операторов.

В случае если вещатели, получившие официальные запросы ФАС, не предоставят ответ в срок, они по закону могут быть оштрафованы на 50–500 тыс. руб.

РБК направил запросы в Национальную медиа группу, «Газпром-Медиа» и ВГТРК.

Что требуют от операторов телеканалы

Вещатели в середине декабря уведомили операторов связи («ВымпелКом», МТС, «МегаФон» и др.) о том, что с 1 февраля 2020 года распространять контент их каналов, входящих в так называемый второй цифровой мультиплекс, в интернете можно будет только через плеер «Витрина ТВ». Этот сервис принадлежит в равных долях Национальной медиа группе, ВГТРК, «Первому каналу» и «СТС Медиа» (холдинг по договоренности должен передать свою долю «Газпром-Медиа»).

С 25 декабря 2019 года до 1 февраля 2020-го операторы должны распространять интернет-версии телеканалов с учетом новых правил. Среди них — запрет на размещение любой посторонней рекламы, обязательное отслеживание геолокации устройства, с которого пользователь смотрит в интернете телеканал (для публики за пределами России трансляция должна быть недоступна).

В случае если операторы не выполнят новых требований вещателей и с 1 февраля 2020 года не начнут использовать «Витрину ТВ», они должны будут прекратить распространение интернет-версии телеканалов в сети, указали вещатели в своем письме.

На каких основаниях вещатели ввели новые правила

Вещатели как обладатели смежных, а часто и авторских прав на контент могут предъявлять условия его распространителям, объяснил управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко. Представитель Национальной медиа группы заявил, что нарушения при распространении сигнала телевещателей приведут их к многомиллиардным убыткам.

Выполнение операторами требований вещателей может привести к нарушению и закона, и прав абонентов на доступ к информации, считает представитель МТС Алексей Меркутов. По его словам, все трансляции указанных в письме каналов оператор осуществляет на основании действующих лицензий.

Действующее законодательство, к которому апеллируют операторы связи, не распространяется на интернет-трансляции телеканалов, в этом случае необходимо согласие правообладателей, то есть вещателей, уточнил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Законопроект, обязывающий владельцев видеосервисов распространять интернет-версии телеканалов через одного поставщика контента, был внесен в Госдуму в июле 2019 года. Тогда плеер «Витрины ТВ» называли наиболее вероятным претендентом на роль единого поставщика. Законопроект принят только в первом чтении. Дата второго пока не определена, сообщили РБК в пресс-службе Госдумы.

Этот законопроект резко критикуют представители провайдеров и онлайн-кинотеатров. Например, по мнению Российской ассоциации электронных коммуникаций (среди членов — Mail.ru Group, «Ростелеком», Rambler Group, Google, ivi), создание единого поставщика на законодательном уровне может привести к снижению конкуренции на всем рынке, поскольку единый вещатель может навязывать невыгодные условия всем его участникам.

Авторы: Александра Посыпкина, Елизавета Ефимович
Теги: ФАС, Национальная медиа группа, «Газпром-Медиа», ТВ, интернет
Материалы по теме
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Технологии и медиа
Интернет-компании раскритиковали идею о едином поставщике телеконтента
Технологии и медиа
Создание единого поставщика телеконтента обойдется зрителям в ₽50 млрд
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter