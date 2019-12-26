ФАС потребовала от каналов объяснить их ультиматум операторам платного ТВ

Антимонопольное ведомство направило официальные запросы вещателям с требованием объяснить, на каких основаниях телеканалы в середине декабря ввели для операторов новые правила вещания в интернете

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Федеральная антимонопольная служба 25 декабря направила официальные запросы в адрес телевещателей, которые 17 декабря выдвинули операторам ряд требований относительно трансляции их каналов в интернете. Среди них были каналы, входящие в Национальную медиа группу и «Газпром-Медиа», а в ВГТРК планировали направить письмо позднее. ФАС потребовала от телеканалов пояснений об основаниях для введения ограничений, передал через пресс-службу замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, ведомство «держит на контроле ситуации с возможным ограничением способов распространения телеканалов».

Телеканалы обязаны до 31 декабря предоставить ФАС «основания для ограничения способов распространения телеканалов в среде Интернет и IPTV со ссылкой на действующие правовые нормативные акты», указано в запросах ведомства (есть в распоряжении РБК). Вещатели, требует ФАС, должны предоставить также копии писем, направленных в адрес операторов связи и кабельных операторов.

В случае если вещатели, получившие официальные запросы ФАС, не предоставят ответ в срок, они по закону могут быть оштрафованы на 50–500 тыс. руб.

РБК направил запросы в Национальную медиа группу, «Газпром-Медиа» и ВГТРК.