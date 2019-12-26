ФАС потребовала от каналов объяснить их ультиматум операторам платного ТВ

Что требуют от операторов телеканалы
Вещатели в середине декабря уведомили операторов связи («ВымпелКом», МТС, «МегаФон» и др.) о том, что с 1 февраля 2020 года распространять контент их каналов, входящих в так называемый второй цифровой мультиплекс, в интернете можно будет только через плеер «Витрина ТВ». Этот сервис принадлежит в равных долях Национальной медиа группе, ВГТРК, «Первому каналу» и «СТС Медиа» (холдинг по договоренности должен передать свою долю «Газпром-Медиа»).
С 25 декабря 2019 года до 1 февраля 2020-го операторы должны распространять интернет-версии телеканалов с учетом новых правил. Среди них — запрет на размещение любой посторонней рекламы, обязательное отслеживание геолокации устройства, с которого пользователь смотрит в интернете телеканал (для публики за пределами России трансляция должна быть недоступна).
В случае если операторы не выполнят новых требований вещателей и с 1 февраля 2020 года не начнут использовать «Витрину ТВ», они должны будут прекратить распространение интернет-версии телеканалов в сети, указали вещатели в своем письме.
На каких основаниях вещатели ввели новые правила
Вещатели как обладатели смежных, а часто и авторских прав на контент могут предъявлять условия его распространителям, объяснил управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко. Представитель Национальной медиа группы заявил, что нарушения при распространении сигнала телевещателей приведут их к многомиллиардным убыткам.
Выполнение операторами требований вещателей может привести к нарушению и закона, и прав абонентов на доступ к информации, считает представитель МТС Алексей Меркутов. По его словам, все трансляции указанных в письме каналов оператор осуществляет на основании действующих лицензий.
Действующее законодательство, к которому апеллируют операторы связи, не распространяется на интернет-трансляции телеканалов, в этом случае необходимо согласие правообладателей, то есть вещателей, уточнил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
Законопроект, обязывающий владельцев видеосервисов распространять интернет-версии телеканалов через одного поставщика контента, был внесен в Госдуму в июле 2019 года. Тогда плеер «Витрины ТВ» называли наиболее вероятным претендентом на роль единого поставщика. Законопроект принят только в первом чтении. Дата второго пока не определена, сообщили РБК в пресс-службе Госдумы.
Этот законопроект резко критикуют представители провайдеров и онлайн-кинотеатров. Например, по мнению Российской ассоциации электронных коммуникаций (среди членов — Mail.ru Group, «Ростелеком», Rambler Group, Google, ivi), создание единого поставщика на законодательном уровне может привести к снижению конкуренции на всем рынке, поскольку единый вещатель может навязывать невыгодные условия всем его участникам.