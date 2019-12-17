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Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Операторы интернет-телевидения получили уведомления от телеканалов о необходимости с февраля 2020 года распространять их контент только через плеер «Витрина ТВ». В противном случае операторы должны прекратить трансляции
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции. Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из вещателей. Представители НМГ и «Газпром-Медиа» подтвердили факт отправки писем, представители «МегаФона» и МТС — факт получения.

Требования НМГ и «Газпром-Медиа» касаются телеканалов, входящих в два так называемых цифровых мультиплекса (пакеты каналов, которые после перехода с аналогового на цифровой формат вещания должны быть доступны практически всему населению страны), и являются обязательными и общедоступными. У Национальной медиа группы это «Пятый канал», РЕН ТВ, СТС и «Домашний», у «Газпром-Медиа» — НТВ, «Матч ТВ», ТНТ, ТВ3 и «Пятница». У ВГТРК — «Россия 1», «Россия 24», «Россия К».

РБК ознакомился с одним из таких писем — отправленных гендиректору «Вымпелкома» Василию Лацаничу от имени входящих в Национальную медиа группу каналов СТС и «Домашний».

С 25 декабря 2019 года по 31 января 2020-го «ВымпелКом» в своем сервисе «Билайн ТВ», по предложению вещателей, должен распространять каналы по новым правилам, а с 1 февраля 2020 года — только через платформу «Витрина ТВ». В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.

«Нам кажутся странными претензии наших партнеров и их согласованные действия по навязыванию рынку способа приема сигнала через ООО «Витрина ТВ», особенно в период обсуждения в Госдуме законодательной инициативы по схожему предмету регулирования», — сообщил РБК представитель «ВымпелКома».

Подобные письма собирается разослать операторам и ВГТРК, утверждают два собеседника РБК на телевизионном рынке. В ВГТРК от комментариев отказались.

Новые правила распространения телеканалов в интернете*

  • При ретрансляции телеканалов операторам запрещается размещение любой рекламы, включая прерывание трансляции показом роликов, наложение всплывающих изображений или бегущей строки, размещение рекламных баннеров рядом с окном трансляции и в виде сообщений перед началом или во время трансляции.
  • Оператор должен убрать брендирование со страницы собственного сайта или приложения, где размещен плеер с трансляцией телеканала.
  • В окне трансляции не должно быть никаких функций управления просмотром: «пауза», «перемотка», «отложенный просмотр» (оператор сохраняет копию эфира, которую зритель может посмотреть в удобное для него время).
  • Операторы должны будут применять системы, которые отслеживают геолокацию устройства, с которого пользователь смотрит в интернете телеканал. Для абонентов, находящихся за пределами России, трансляция должна быть недоступна.
  • Ежемесячно операторы должны предоставлять телеканалам информацию о количестве абонентов видеосервиса, на котором размещен плеер с трансляцией их сигнала.

* Правила действуют с 25 декабря 2019 года по 31 января 2020 года.

Источник: письма от имени СТС и «Домашнего» гендиректору «ВымпелКома» Василию Лацаничу

Нарушения при распространении сигнала телевещателей ведет к их многомиллиардным убыткам, утверждает представитель Национальной медиа группы.

Письмо от имени телеканалов требует «детального изучения с точки зрения законности выдвинутых требований», указал представитель МТС Алексей Меркутов (по итогам третьего квартала 2019 года МТС занимает, по оценке «ТМТ Консалтинга», 8% всего рынка платного ТВ в денежном выражении и 9% — по абонентской базе). «Все трансляции указанных в письме каналов мы осуществляем на основании действующих лицензий, — отметил Меркутов. — Выполнение нами требований вещателей могут привести к нарушению закона и прав наших абонентов на доступ к информации».

Вещатели как обладатели смежных, а часто и авторских прав могут предъявлять условия распространителям их контента, уверен управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко.

Прецедент есть

Вещатели еще в июле этого года потребовали от Национальной спутниковой компании (бренд «Триколор ТВ») прекратить интернет-трансляции нескольких телеканалов. «Мы уверены, что причина — это отказ со стороны «Триколора» встраивать плеер «Витрины ТВ» во все наши видеосервисы», — утверждает представитель Национальной спутниковой компании. «К сожалению, ситуация, когда фактически частная организация становится монополистом в вещании определенных телеканалов, диктующим свои условия рынку, приводит к тому, что более миллиона наших клиентов не могут получить доступ к просмотру части каналов первого и второго мультиплекса в интернете», — отметил собеседник РБК.

Какова цена вопроса

Требования вещателей адресованы исключительно операторам IPTV. На этот сегмент по итогам третьего квартала приходилось 21% от общего количества абонентов платного ТВ, или около 9,4 млн домохозяйств и 35% всех доходов (8,9 млрд руб.), следует из данных «ТМТ Консалтинг». Для сравнения: на сегмент кабельного ТВ приходится 41% всех абонентов и 40% доходов, а на спутниковое ТВ — 38% и 25%, соответственно.

Просмотр телевизионного контента в интернете способен увеличить общую аудиторию телеканалов, свидетельствуют измерения Mediascope. Например, у ТНТ рейтинг за счет интернет-аудитории увеличивается приблизительно на 1,1%. Поскольку вещатели зарабатывают на рекламе, стоимость которой напрямую зависит от количества зрителей, такой прирост помогает телеканалам увеличивать предложение рекламодателям и, соответственно, свои доходы. По итогам девяти месяцев 2019 года рекламные доходы ТВ снизились на 7%, до 119–121 млрд руб.

Что такое «Витрина ТВ»

Вещатели задумали создать «единое окно» для распространения своего сигнала в интернете еще в 2016 году. Для этого было учреждено ООО «Витрина ТВ», совладельцами которого сейчас на паритетных началах являются Национальная медиа группа, ВГТРК, «Первый канал» и «СТС Медиа». Последний холдинг, который в конце прошлого года стал частью Национальной медиа группы, должен передать свою долю в проекте «Газпром-Медиа».

В июле 2019 года в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий создание единого поставщика телеконтента в интернете. Плеер «Витрины ТВ» уже тогда называли наиболее вероятным претендентом на роль «единого окна».

Законопроект вызвал резкую критику операторов IPTV и онлайн-кинотеатров. В создании единого телевещателя на законодательном уровне Российская ассоциация электронных коммуникаций (среди членов — Mail.ru Group, «Ростелеком», Rambler Group, Google, ivi) увидела предпосылки к снижению конкуренции на всем рынке: единый вещатель может навязывать невыгодные экономические и договорные условия всем участникам. Ассоциация кабельного телевидения России, объединяющая телеком-операторов («Ростелеком», холдинг «ЭР-Телеком»), вещателей (ЮТВ) и операторов спутникового и кабельного вещания («НТВ-Плюс», «Орион-Экспресс», Национальная спутниковая компания), предупреждала, что создание единого поставщика телеконтента в интернете обойдется зрителям в 50 млрд руб. — во столько встанет замена оборудования, которое сейчас используют абоненты интерактивного ТВ. Правда, гендиректор Национальной медиа группы Ольга Паскина на пленарной сессии Национального рекламного форума назвала эти расчеты «полной чушью».

В ноябре законопроект был принят в первом чтении. Дату второго чтения Госдума пока не объявила. РБК направил запрос в профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. На момент публикации представитель комитета не ответил, когда законопроект планируется рассмотреть во втором, решающем чтении.

Авторы: Елизавета Ефимович, Анна Балашова
Теги: телевидение, IP-телевидение, Госдума РФ, интернет, Национальная медиа группа
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