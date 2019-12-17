Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Операторы интернет-телевидения получили уведомления от телеканалов о необходимости с февраля 2020 года распространять их контент только через плеер «Витрина ТВ». В противном случае операторы должны прекратить трансляции

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции. Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из вещателей. Представители НМГ и «Газпром-Медиа» подтвердили факт отправки писем, представители «МегаФона» и МТС — факт получения.

Требования НМГ и «Газпром-Медиа» касаются телеканалов, входящих в два так называемых цифровых мультиплекса (пакеты каналов, которые после перехода с аналогового на цифровой формат вещания должны быть доступны практически всему населению страны), и являются обязательными и общедоступными. У Национальной медиа группы это «Пятый канал», РЕН ТВ, СТС и «Домашний», у «Газпром-Медиа» — НТВ, «Матч ТВ», ТНТ, ТВ3 и «Пятница». У ВГТРК — «Россия 1», «Россия 24», «Россия К».

РБК ознакомился с одним из таких писем — отправленных гендиректору «Вымпелкома» Василию Лацаничу от имени входящих в Национальную медиа группу каналов СТС и «Домашний».

С 25 декабря 2019 года по 31 января 2020-го «ВымпелКом» в своем сервисе «Билайн ТВ», по предложению вещателей, должен распространять каналы по новым правилам, а с 1 февраля 2020 года — только через платформу «Витрина ТВ». В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.

«Нам кажутся странными претензии наших партнеров и их согласованные действия по навязыванию рынку способа приема сигнала через ООО «Витрина ТВ», особенно в период обсуждения в Госдуме законодательной инициативы по схожему предмету регулирования», — сообщил РБК представитель «ВымпелКома».