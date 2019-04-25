Власти перенесли на октябрь отключение аналогового вещания в 21 регионе

Минкомсвязь перенесло отключение аналогового телевещания в 21 регионе на 14 октября, заявил глава ведомства Константин Носков.

До этого, согласно плану Минкомсвязи, переход на цифровое вещание во всех регионах должен был завершиться 3 июня. В каких конкретно регионах сроки перенесены, министр не уточнил.

При этом в понедельник, 22 апреля, замглавы ведомства Алексей Волин в беседе с РБК утверждал, что все регионы «полностью готовы» к переходу на цифровое вещание. «Есть проблемы с организацией горячих линий и волонтеров, но еще достаточно времени для их устранения», — говорил он. На прямой вопрос о переносе сроков в каких-либо регионах Волин ответил: «Сегодня есть план отключения, состоящий из трех этапов. По нему и живем».

В рамках этого плана 20 регионов, в том числе и Москва, 15 апреля перешли от аналогового вещания к цифровому.​ В число бесплатных каналов, которые будут доступны в цифровом формате, входят «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Россия 24», «Карусель», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр» и ОТР. Их переход обойдется бюджету в 7,1 млрд руб.