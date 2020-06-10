Путин поручил разработать налоговый маневр для компаний связи и ИТ
Президент России Владимир Путин по итогам совещания о развитии отрасли связи и ИТ с поручил правительству «внимательно проанализировать все предложения, которые прозвучали сегодня со стороны бизнеса», подготовить комплексный план поддержки отрасли и включать меры в общенациональный план восстановления экономики.
По его словам, особое внимание необходимо уделить:
- подготовке решения по комплексному налоговому маневру, который стимулировал бы развитие ИТ;
- стимулированию развития перспективных технологий в области ИТ. Ускорить доработку и принятие закона об экспериментальных правовых режимах;
- активизировать работу по подготовке и утверждению федерального проекта по развитию искусственного интеллекта для поддержки этой технологии;
Среди конкретных мер поддержки Путин упомянул вопрос льготного доступа центров обработки данных (ЦОДов) к электроэнергии.
«Смысл такого комплекса действий должен заключаться в том, чтобы в России были созданы действительно глобально конкурентные условия для работы ИТ-специалистов, чтобы они реализовывали свой творческий и предпринимательский потенциал именно здесь, дома, в стране у нас», — отметил президент.