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Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж

ИТ-ассоциации предупредили Михаила Мишустина о риске массового отъезда программистов из России. Если отрасль не включат в список пострадавших от пандемии, ее ждут массовые задержки зарплат и вынужденное сокращение сотрудников
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В 2020–2021 годах Россию могут покинуть 10–15 тыс. ИТ-специалистов. Об этом в письме на имя главы правительства Михаила Мишустина сообщили председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров (копия письма есть у РБК, ее подлинность подтвердили представители ассоциаций).

«Индустрия разработки ПО — высокоинтеллектуальная отрасль с высоким порогом входа, создающая технически сложные продукты, на разработку которых уходят годы, и в случае банкротства компаний восстановление их будет крайне затруднено либо невозможно. <...> Принимая во внимание, что фонд оплаты труда составляет порядка 80% расходов ИТ-компаний, спад в отрасли приведет к сокращению персонала», — указали авторы письма. Представители ассоциаций приводят данные опроса, согласно которому средняя выручка российских разработчиков софта в мае упала почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а более 10% компаний заявили о ее падении более чем на 90%. Сокращение ИТ-сектора также неизбежно приведет к снижению его экспортной активности, предупредили авторы. В связи с этим они попросили правительство:

  • признать ИТ-отрасль пострадавшей от пандемии, что будет означать возможность получения компаниями уже принятых государством мер поддержки;
  • провести рассрочку выплат страховых взносов на фонд оплаты труда и НДФЛ для компаний, производящих ИТ-продукцию, за 2020 год и на 2021–2024 годы;
  • поддержать и/или субсидировать государственный спрос на отечественную ИТ-продукцию, что позволит компаниям пережить экономический кризис.

ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса
Технологии и медиа
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Глава АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин в беседе с РБК отметил, что на рынке участились случаи невыплат за выполненные работы (около 50% контрактов) и расторжения контрактов (10–20%). Сложившаяся ситуация вынудит компании снижать или замораживать зарплаты, а также начать сокращения персонала, объяснил Лашин. Он указал, что отток квалифицированных ИТ-кадров «приведет к резкой потере конкурентоспособности страны в высокотехнологичных сферах, таких как искусственный интеллект, информационная безопасность, автоматизация промышленности, медицина, оборона и др.».

РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Как ИТ-компании просили поддержки

Ассоциации ИТ-компаний уже обращались в Минкомсвязь с различными предложениями, как поддержать отрасль. Компаниям удалось согласовать с министерством перечень наиболее приоритетных мер, однако с тех пор соответствующее решение правительства так и не было принято. В середине мая президент Владимир Путин пообещал среди прочего рассмотреть ситуацию в области связи и ИТ. Но пока в перечень наиболее пострадавших отраслей входят предприятия транспорта, туризма, общепита, организации из сферы искусства, спорта, отдыха и развлечений, организации конференций и выставок и др. Они получили приоритетную поддержку государства: в частности, компаниям, которые относятся к малому и среднему бизнесу и работают в этих отраслях, будут продлены сроки уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (кроме НДС).

Нужно ли бороться за ИТ-специалистов

Согласно опросу среди ИТ-компаний, проведенному ассоциацией «Руссофт» в начале мая, 15% респондентов планируют сократить более 10% своих сотрудников, а какие-либо сокращения планируются у 42% ИТ-компаний.

Валентин Макаров приводит данные другого опроса: потерять работу могут около 20–25 тыс. человек, а ежегодный прирост численности программистов, в основном за счет выпускников, составляет 15–17 тыс. человек. «Годовой прирост числа программистов на две трети будет нивелирован отъездом опытных разработчиков. Это означает, что в 2020 году мы впервые за все 17 лет измерений можем увидеть снижение экспорта и, конечно, снижение объема продаж на внутреннем рынке», — прогнозирует он.

Более половины россиян сообщили о сокращении доходов во время эпидемии
Экономика
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

По словам гендиректора ИТ-компании «Базальт СПО» Алексея Смирнова, основные риски состоят не только в том, что специалисты найдут работу за рубежом, но и в том, что они перейдут в российские офисы зарубежных компаний. Он отметил, что охота за ИТ-кадрами уже началась. «Важно, что они забирают в первую очередь самых сильных, и это означает риск остановки развития разработки. Сюда же накладывается фактор безысходности, когда ИТ-специалисты остаются без работы и иностранные компании делают им менее привлекательное предложение, чем оно было бы до пандемии», — заключил Смирнов.

Впрочем, представитель пресс-службы HeadHunter заявил РБК, что пока сфера ИТ относится к числу наименее пострадавших в период пандемии, массовых сокращений и выхода на рынок ИТ-специалистов в апреле—мае не происходило. «Конкуренция на рынке труда в ИТ составляет четыре человека на место, что относит ее к дефицитной профобласти. При этом рост числа резюме в ИТ составил 10–12% в апреле—мае 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что также не свидетельствует о массовых сокращениях», — объяснил он.

Автор: Владислав Скобелев
Теги: отечественный софт, Михаил Мишустин, Наталья Касперская
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