Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж

ИТ-ассоциации предупредили Михаила Мишустина о риске массового отъезда программистов из России. Если отрасль не включат в список пострадавших от пандемии, ее ждут массовые задержки зарплат и вынужденное сокращение сотрудников

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В 2020–2021 годах Россию могут покинуть 10–15 тыс. ИТ-специалистов. Об этом в письме на имя главы правительства Михаила Мишустина сообщили председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров (копия письма есть у РБК, ее подлинность подтвердили представители ассоциаций).

«Индустрия разработки ПО — высокоинтеллектуальная отрасль с высоким порогом входа, создающая технически сложные продукты, на разработку которых уходят годы, и в случае банкротства компаний восстановление их будет крайне затруднено либо невозможно. <...> Принимая во внимание, что фонд оплаты труда составляет порядка 80% расходов ИТ-компаний, спад в отрасли приведет к сокращению персонала», — указали авторы письма. Представители ассоциаций приводят данные опроса, согласно которому средняя выручка российских разработчиков софта в мае упала почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а более 10% компаний заявили о ее падении более чем на 90%. Сокращение ИТ-сектора также неизбежно приведет к снижению его экспортной активности, предупредили авторы. В связи с этим они попросили правительство:

признать ИТ-отрасль пострадавшей от пандемии, что будет означать возможность получения компаниями уже принятых государством мер поддержки;

провести рассрочку выплат страховых взносов на фонд оплаты труда и НДФЛ для компаний, производящих ИТ-продукцию, за 2020 год и на 2021–2024 годы;

поддержать и/или субсидировать государственный спрос на отечественную ИТ-продукцию, что позволит компаниям пережить экономический кризис.

Глава АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин в беседе с РБК отметил, что на рынке участились случаи невыплат за выполненные работы (около 50% контрактов) и расторжения контрактов (10–20%). Сложившаяся ситуация вынудит компании снижать или замораживать зарплаты, а также начать сокращения персонала, объяснил Лашин. Он указал, что отток квалифицированных ИТ-кадров «приведет к резкой потере конкурентоспособности страны в высокотехнологичных сферах, таких как искусственный интеллект, информационная безопасность, автоматизация промышленности, медицина, оборона и др.».