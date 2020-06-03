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Экономика ,  
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Мишустин поручил доработать план восстановления экономики

Премьер-министр отметил, что правительство продолжит консультации с бизнесом и экспертным сообществом
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил оперативно доработать общенациональный план по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, который накануне был представлен им президенту России Владимиру Путину.

«Прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова провести эту работу в ближайшее время», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 (трансляцию вел телеканал «Россия-24»).

Мишустин назвал стоимость национального плана по восстановлению экономики
Экономика
Михаил Мишустин

Премьер-министр пояснил, что Путин принял представленный ему документ «за основу дальнейшей работы», однако «ряд моментов» необходимо дополнительно проработать.

«В том числе необходимо учесть итоги отраслевых совещаний, которые президент проведет в ближайшее время», — добавил Мишустин.

По его словам, правительство также продолжит консультации с бизнесом и экспертным сообществом.

Правительство разработало план восстановления экономики и доходов россиян
Экономика
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.

«Стратегическая задача такого общенационального плана действий — не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире», — сказал тогда Путин.

В понедельник, 1 июня, Мишустин объявил, что план готов и будет представлен в администрацию главы государства. На следующий день президент сообщил, что ознакомился с планом, но попросил пересмотреть часть его положений.

«Полагаю, что представленный документ можно взять за основу <...> Безусловно, это очень хорошая база для принятия окончательных решений. Сделаем это в ближайшее время: думаю, что пара недель, может быть, чуть побольше Вам потребуется. Будем в контакте и будем уточнять эти сроки окончательного выхода на принятие этих решений», — сказал Путин.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, Андрей Белоусов, Максим Решетников
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Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики
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