Мишустин поручил доработать план восстановления экономики
Глава правительства России Михаил Мишустин поручил оперативно доработать общенациональный план по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, который накануне был представлен им президенту России Владимиру Путину.
«Прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова провести эту работу в ближайшее время», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 (трансляцию вел телеканал «Россия-24»).
Премьер-министр пояснил, что Путин принял представленный ему документ «за основу дальнейшей работы», однако «ряд моментов» необходимо дополнительно проработать.
«В том числе необходимо учесть итоги отраслевых совещаний, которые президент проведет в ближайшее время», — добавил Мишустин.