Мишустин поручил доработать план восстановления экономики

По его словам, правительство также продолжит консультации с бизнесом и экспертным сообществом.

О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.

«Стратегическая задача такого общенационального плана действий — не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире», — сказал тогда Путин.

В понедельник, 1 июня, Мишустин объявил, что план готов и будет представлен в администрацию главы государства. На следующий день президент сообщил, что ознакомился с планом, но попросил пересмотреть часть его положений.

«Полагаю, что представленный документ можно взять за основу <...> Безусловно, это очень хорошая база для принятия окончательных решений. Сделаем это в ближайшее время: думаю, что пара недель, может быть, чуть побольше Вам потребуется. Будем в контакте и будем уточнять эти сроки окончательного выхода на принятие этих решений», — сказал Путин.