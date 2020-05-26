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«Ростелеком» зафиксировал снижение активности малого бизнеса

Число запросов от компаний малого и среднего бизнеса на подключение услуг в апреле снизилось на 50%, сообщил «Ростелеком». Полностью отказавшихся от услуг оказалось 3%. Зато вырос спрос со стороны госзаказчиков
Ростелеком RU000A0ZYYE3 ₽1 058,7 Купить
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В апреле «Ростелеком» зафиксировал снижение числа новых запросов на подключение услуг среди компаний малого и среднего бизнеса на 50% сравнению с мартом, рассказал РБК вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

«Наибольший урон [от кризиса, вызванного пандемией коронавируса], безусловно, пришелся на малый и средний бизнес, — констатировал Ермаков. — По первым декадам мая могу сказать, что в этом месяце падение может быть еще большим. До этого каждый месяц количество подключений росло». Он напомнил, что «Ростелеком» ввел меры поддержки этого сегмента: отказался от блокировки услуг при возникновении задолженности до конца мая, предоставил возможность пользоваться отдельными услугами бесплатно. «Хорошая новость заключается в том, что компании продолжают подключать услуги. Вырос спрос на услуги виртуальной АТС (позволяет организовать удаленное рабочее место с сохранением номера телефона. — РБК), видеонаблюдение и мобильную связь», — сообщил топ-менеджер. По его словам, с начала перехода на самоизоляцию формально с просьбой заблокировать услуги к оператору обратилось 3% от общей клиентской базы малого и среднего бизнеса, и это немного. «Часть компаний прекратила использовать фиксированные услуги, у них накапливается дебиторская задолженность, при этом они докупили мобильную связь, чтобы оставаться на связи с внешним миром», — рассказал Ермаков.

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС

«Ростелеком» зафиксировал рост в 10–20 раз количества запросов от госзаказчиков (фактические значения компания не раскрывает). «Сегмент b2g проявляет колоссальную активность. Государство реагирует на ситуацию, и любое решение, которое принимается на федеральном или региональном уровне, так или иначе требует расширения инфраструктуры и увеличения объемов сервисов», — пояснил Ермаков. Помимо расширения каналов связи, у госзаказчиков есть спрос на организацию многоканальных линий для работы с населением (услуга «8-800»), виртуальных АТС, удаленных рабочих мест.

В сегменте крупных компаний ни падения, ни роста не произошло. «Мы продолжаем работать над существующими проектами, но не начинаем прорабатывать новые. Сегодня все крупные заказчики не знают, что будет происходить дальше с их бизнесом, поэтому все проекты поставили на паузу», — указал Ермаков. По его словам, «Ростелеком» временно перераспределил сотрудников, занимавшихся продажами в сегменте b2b на работу с b2g.

По итогам первого квартала в целом на корпоративный сегмент приходилось 32% выручки «Ростелекома», или 39 млрд руб. (плюс 26% по сравнению с тем же периодом 2019 года). Как эта сумма распределялась между заказчиками из числа среднего и малого бизнеса, госорганов и крупных компаний, оператор не раскрывает. Не давал «Ростелеком» и общего прогноза, как пандемия отразится на бизнесе компании.

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Ранее компания Analysys Mason прогнозировала, что в 2020 году выручка телеком-компаний от услуг связи по всему миру снизится на 2,5–5,7% вместо роста на 1,8%, который ожидался до начала пандемии. Особенно сильно, как ожидается, пострадает корпоративный сегмент из-за роста безработицы, закрытия бизнесов и общего снижения экономической активности. Среди российских операторов связи пока лишь владелец «ВымпелКома» (бренд «Билайн») холдинг VEON сообщал, что ожидает увидеть основной эффект от пандемии по итогам второго квартала. В апреле выручка входящих в VEON компаний в местных валютах снизилась на несколько процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

Как «Ростелеком» воспользовался ситуацией

В конце апреля оператор объявил, что начал предлагать предприятиям систему, состоящую из тепловизора, позволяющего измерять температуру с точностью до 0,3 градуса Цельсия, системы мониторинга и контроля действий охраны, а также накопления данных. Как рассказал РБК Ермаков, к настоящему времени «Ростелеком» реализовал более 250 комплексов среди примерно 100 заказчиков по всей стране, в том числе в АЛРОСА, «Русгидро», на Тамбовском вагоноремонтном заводе и в различных госструктурах. «Заказчики осознали, что системы тепловизионного доступа должны стать неотъемлемой частью доступа на любые предприятия — даже при эпидемии обычного гриппа до 50% персонала может выпадать из рабочего процесса, просто потому что люди с повышенной температурой продолжают ходить на работу», — отметил вице-президент компании.

Автор: Анна Балашова
Теги: «Ростелеком», коронавирус, услуги связи, пандемия
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