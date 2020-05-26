«Ростелеком» зафиксировал снижение активности малого бизнеса

Число запросов от компаний малого и среднего бизнеса на подключение услуг в апреле снизилось на 50%, сообщил «Ростелеком». Полностью отказавшихся от услуг оказалось 3%. Зато вырос спрос со стороны госзаказчиков

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В апреле «Ростелеком» зафиксировал снижение числа новых запросов на подключение услуг среди компаний малого и среднего бизнеса на 50% сравнению с мартом, рассказал РБК вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

«Наибольший урон [от кризиса, вызванного пандемией коронавируса], безусловно, пришелся на малый и средний бизнес, — констатировал Ермаков. — По первым декадам мая могу сказать, что в этом месяце падение может быть еще большим. До этого каждый месяц количество подключений росло». Он напомнил, что «Ростелеком» ввел меры поддержки этого сегмента: отказался от блокировки услуг при возникновении задолженности до конца мая, предоставил возможность пользоваться отдельными услугами бесплатно. «Хорошая новость заключается в том, что компании продолжают подключать услуги. Вырос спрос на услуги виртуальной АТС (позволяет организовать удаленное рабочее место с сохранением номера телефона. — РБК), видеонаблюдение и мобильную связь», — сообщил топ-менеджер. По его словам, с начала перехода на самоизоляцию формально с просьбой заблокировать услуги к оператору обратилось 3% от общей клиентской базы малого и среднего бизнеса, и это немного. «Часть компаний прекратила использовать фиксированные услуги, у них накапливается дебиторская задолженность, при этом они докупили мобильную связь, чтобы оставаться на связи с внешним миром», — рассказал Ермаков.

«Ростелеком» зафиксировал рост в 10–20 раз количества запросов от госзаказчиков (фактические значения компания не раскрывает). «Сегмент b2g проявляет колоссальную активность. Государство реагирует на ситуацию, и любое решение, которое принимается на федеральном или региональном уровне, так или иначе требует расширения инфраструктуры и увеличения объемов сервисов», — пояснил Ермаков. Помимо расширения каналов связи, у госзаказчиков есть спрос на организацию многоканальных линий для работы с населением (услуга «8-800»), виртуальных АТС, удаленных рабочих мест.

В сегменте крупных компаний ни падения, ни роста не произошло. «Мы продолжаем работать над существующими проектами, но не начинаем прорабатывать новые. Сегодня все крупные заказчики не знают, что будет происходить дальше с их бизнесом, поэтому все проекты поставили на паузу», — указал Ермаков. По его словам, «Ростелеком» временно перераспределил сотрудников, занимавшихся продажами в сегменте b2b на работу с b2g.