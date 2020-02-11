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Технологии и медиа ,  
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РСПП оценил потери операторов от бесплатного доступа к сайтам в ₽150 млрд

В РСПП просят государство компенсировать сотовым операторам и провайдерам потери от обеспечения россиянам возможности бесплатного доступа к «социально значимым» сайтам
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Полномасштабное предоставление абонентам бесплатного доступа к «социально значимым» интернет-ресурсам, как это предусмотрено поручением президента Владимира Путина, может обойтись ведущим российских операторов связи более чем в 150 млрд руб. в год. С такой оценкой выступила Комиссия по связи и информационно-коммуникационным технологиям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). При этом общие доходы отрасли от предоставления «услуг документальной электросвязи населению» в РСПП оценили в 450 млрд руб.

В предложениях, подготовленных комиссией РСПП, отмечается, что в дальнейшем в связи с общим ростом трафика и переориентацией потребителей на «бесплатные» ресурсы потери будут расти.

Путин предложил дать бесплатный доступ к «социально значимым» сайтам
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В связи с этим комиссия РСПП указала на необходимость компенсации государством потерь.

«В условиях необходимости высоких затрат бизнеса на реализацию принятых в последнее время законов в части противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности, обеспечения устойчивой работы сети Интернет в России, очередное обременение операторов связи и интернет-компаний представляется недопустимым», — говорится в сообщении РСПП.

РБК направил запрос в Минкомсвязь.

С предложением о предоставлении россиянам бесплатного доступа к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» Путин выступил, оглашая свое послание Федеральному собранию. Какие именно сайты он считает «социально значимыми», президент не сказал. Позднее Минкомсвязи сообщило о создании, в соответствии с поручением президента, «белого списка» сайтов, трафик с которых не будет тарифицироваться.

В соответствии с решением россияне с 1 марта получат бесплатный доступ к следующим сайтам:

  • портал государственных услуг;
  • сайты президента и правительства России, Государственной думы и Совета Федерации;
  • сайты всех министерств и ведомств;
  • сайты администраций 85 регионов России, а через них — к сайтам региональных министерств и ведомств.

На эти сайты пользователи интернета смогут зайти даже при нулевом балансе. В Минкомсвязи не исключили расширения «белого списка», в том числе за счет включения в него сайтов СМИ.

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Представитель «Ростелекома» сообщил «Коммерсанту», что на портале госуслуг и сайтах госорганов мало видеоконтента, поэтому их доля в общем трафике незначительная. В предложениях комиссии РСПП указано, что потери от бесплатного доступа на такие ресурсы составят порядка 5,7 млрд руб.

Однако в случае включения в список социальных сетей и других порталов, где публикуются видео и другой «тяжелый» контент, потери могут существенно вырасти. «Например, трафик социальных сетей представляет собой сумму трафиков иных ресурсов, к которым соцсеть дает доступ», — отметил собеседник «Коммерсанта» в одном из операторов связи. До 30% трафика негосударственных сайтов составляет реклама, за счет которой осуществляется монетизация, напоминает источник.

В связи с этим в РСПП считают возможным создание специального «агрегатора ресурсов» — страницы, которая будет агрегировать отечественные социально-значимые интернет-сервисы без возможности перехода с этих сервисов по ссылкам на иные ресурсы и без просмотра «тяжелого» контента.

Кроме того, предлагается принять меры для «предотвращения злоупотреблений правом безвозмездного доступа», в том числе отключать бесплатный доступ через месяц после появления задолженности и отрицательного баланса.

Автор: Евгений Калюков
Теги: интернет, социальные сети
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