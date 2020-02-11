РСПП оценил потери операторов от бесплатного доступа к сайтам в ₽150 млрд

В РСПП просят государство компенсировать сотовым операторам и провайдерам потери от обеспечения россиянам возможности бесплатного доступа к «социально значимым» сайтам

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Полномасштабное предоставление абонентам бесплатного доступа к «социально значимым» интернет-ресурсам, как это предусмотрено поручением президента Владимира Путина, может обойтись ведущим российских операторов связи более чем в 150 млрд руб. в год. С такой оценкой выступила Комиссия по связи и информационно-коммуникационным технологиям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). При этом общие доходы отрасли от предоставления «услуг документальной электросвязи населению» в РСПП оценили в 450 млрд руб.

В предложениях, подготовленных комиссией РСПП, отмечается, что в дальнейшем в связи с общим ростом трафика и переориентацией потребителей на «бесплатные» ресурсы потери будут расти.

В связи с этим комиссия РСПП указала на необходимость компенсации государством потерь.

«В условиях необходимости высоких затрат бизнеса на реализацию принятых в последнее время законов в части противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности, обеспечения устойчивой работы сети Интернет в России, очередное обременение операторов связи и интернет-компаний представляется недопустимым», — говорится в сообщении РСПП.