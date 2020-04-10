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Сбербанк показал прототип робота для дезинфекции помещений от вируса

Робот оснащен мощными ультрафиолетовыми лампами и автоматически выключается, когда человек заходит в комнату. Использовать его Сбербанк предлагает как в больницах и школах, так и в вагонах метро
Фото: пресс-служба «Сбербанк»

Сбербанк создал прототип робота, который уничтожает вирусы и за ночь может продезинфицировать помещение площадью более 2,5 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Дезинфектор, созданный на базе робота-курьера, получил ультрафиолетовые лампы суммарной мощностью 100 Вт. Они позволяют дезинфицировать помещение площадью 20 кв. м всего за пять минут. В дальнейшем же мощность ламп, ультрафиолетовое излучение которых убивает все типы патогенов, в том числе вирусы, может быть увеличена, отметили в банке.

Работает робот-дезинфектор при этом автономно: помещение ему достаточно «показать» один раз, после чего он сможет работать в нем самостоятельно. Для людей аппарат опасности не представляет: при появлении человека в комнате он автоматически прекращает процесс дезинфекции. Использовать же робота можно как в больницах, школах и офисах, так и в магазинах, вагонах метро и других общественных местах, отметили в Сбербанке.

Роспотребнадзор дал советы по дезинфекции жилых помещений
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По данным оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 1786 человек и достигло 11 917. Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Москве — 7822. В ней на фоне эпидемии коронавируса проводится масштабная дезинфекция. В частности, 28 марта в городе обработали специальными средствами дороги, тротуары, парковки и дворы, а также подъезды, в которых зарегистрировали случаи заражения. Следующая дезинфекция прошла 5 апреля.

В столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что для работ применяются только рекомендованные Роспотребнадзором препараты, которые в том числе используются в детских садах, школах и заведения общепита. Всего в масштабной дезинфекции было задействовано около 3,5 тыс. единиц распылительной и поливочной техники.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Сбербанк, робот, коронавирус
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