Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
АКИТ пожаловалась на помехи работе курьеров в регионах из-за вируса Бизнес, 08:30 За сутки из больницы в Коммунарке выписали 25 выздоровевших от COVID-19 Общество, 08:27 Минкомсвязь предложила отдать под 5G используемые телевидением частоты Технологии и медиа, 08:16 Как телемед-стартапы США поссорились с регуляторами из-за коронавируса Pro, 08:15 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 апреля Общество, 08:01 КХЛ не сочла досрочное завершение сезона поводом для сокращения зарплат Спорт, 08:00 Родители, дети и питомцы: как держать жизнь под контролем Партнерский материал, 07:55 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:53 Роспотребнадзор дал советы по дезинфекции жилых помещений Общество, 07:45 Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам Политика, 06:55 В Минобороны России назвали дату начала работы госпиталя в Бергамо Общество, 06:32 ВМС США освободили от должности капитана авианосца с зараженными вирусом Политика, 05:55 Власти Китая объявили день траура по умершим из-за коронавируса Общество, 05:22 Тинькофф Банк нашел замену Тинькову на посту главы совета директоров Финансы, 04:55
Пандемия коронавируса ,  
0 

Роспотребнадзор дал советы по дезинфекции жилых помещений

Фото: Александр Легкий / Global Look Press

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно дезинфицировать дом во время распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В службе посоветовали мыть дверные ручки с мылом, либо обрабатывать их антисептиком на основе спирта (не менее 70%) или хлорсодержащим раствором. В ведомстве отметили, что мыть нужно те ручки, к которым человек прикасается после возвращения с улицы и до мытья рук.

«После обработки дверных ручек обязательное вымойте руки с мылом», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также посоветовали протирать выключатели салфетками с антисептиком. Если в доме нет больных людей, то можно не дезинфицировать выключатели часто, а если есть, то их нужно протирать после каждого использования, отметили в службе.

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами в условиях пандемии
Общество

Во время уборки дома нужно протереть салфетками с антисептиком или вымыть с мылом ручки шкафов, письменный стол, спинки стульев, не обитые тканью и мягким пористым материалом, а также журнальные столики и другие твердые поверхности.

Кухонные столешницы лучше вымыть с использованием чистящих средств или протереть салфетками с антисептиком на основе спирта. В ведомстве отметили, что их достаточно убирать один раз в день, если в доме все здоровы, а если есть заболевшие, то необходимо мыть столешницы после каждого приема пищи. Также нужно дезинфицировать смесители и раковины.

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, что такие принадлежности, как зубные щетки и расчески, нужно дополнительно обрабатывать салфетками с антисептиком на основе спирта, если в доме есть заболевший. Туалет необходимо мыть в последнюю очередь с использованием дезинфицирующих средств на основе хлора, подытожили в ведомстве.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, дезинфекция
Материалы по теме
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Общество
Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами в условиях пандемии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter