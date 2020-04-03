Роспотребнадзор дал советы по дезинфекции жилых помещений

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В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно дезинфицировать дом во время распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В службе посоветовали мыть дверные ручки с мылом, либо обрабатывать их антисептиком на основе спирта (не менее 70%) или хлорсодержащим раствором. В ведомстве отметили, что мыть нужно те ручки, к которым человек прикасается после возвращения с улицы и до мытья рук.

«После обработки дверных ручек обязательное вымойте руки с мылом», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также посоветовали протирать выключатели салфетками с антисептиком. Если в доме нет больных людей, то можно не дезинфицировать выключатели часто, а если есть, то их нужно протирать после каждого использования, отметили в службе.