В воскресенье в Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест

В воскресенье, 5 апреля, в Москве проведут дезинфекцию общественных мест в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты обработают дороги, тротуары, парковки, межквартальные проезды и дворовые территории с помощью дезинфицирующих препаратов, которые рекомендовал Роспотребнадзор. В комплексе городского хозяйства отметили, что эти средства безопасны и применяются в том числе в детских садах, школах, заведения общепита.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

В общей сложности в масштабной дезинфекции задействуют около 3,5 тыс. единиц распытылительной и поливочной техники. В недоступных для них местах обработку выполнят вручную. Речь, прежде всего, идет о подъездах, где были зафиксированы случаи COVID-19, и жители которых сидят на обязательном двухнедельном карантине.

Также мобильные бригады продезинфицируют подземные переходы и остекленные надземные пешеходные путепроводы.