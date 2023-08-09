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Власти Казахстана объяснили отключение домена «Яндекса»

Власти Казахстана приостановили работу домена yandex.kz
Казахстан обратился за разъяснениями к «Яндексу» по поводу «взаимодействия с правоохранительными и специальными органами». Компания заявляла, что российские власти не получают доступ к данным о поездках пользователей вне России
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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Казахстане приостановили работу местного домена российского «Яндекса», сообщает Tengrinews со ссылкой на министерство цифрового развития страны. Издание ранее отмечало, что пользователи в Казахстане начали испытывать трудности с доступом к сервисам компании.

«С 9 августа 2023 года приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Казахстана», — заявили в ведомстве.

Там также сообщили, что обратились в «Яндекс» для получения «развернутой информации» о местоположениях центров обработанных данных, принимаемых мерах защиты персональных данных граждан Казахстана и способе взаимодействия с правоохранительными и специальными органами. В ведомстве при этом обращают внимание на то, что сервис «Яндекс Такси» отрицает информацию о доступе российских спецслужб к данным о поездках пользователей вне России.

«Домен yandex.kz был разделегирован локальным регистратором. Мы работаем над восстановлением доступности наших сервисов в Казахстане», — сообщили РБК в пресс-службе «Яндекса». Позже в компании сказали РБК, что yandex.kz снова работает, а сервисы доступны жителям Казахстана в обычном режиме. «Мы продолжаем диалог с регулятором, чтобы выработать необходимые решения в рамках требований законодательства Республики Казахстан», — добавили в пресс-службе компании.

В «Яндекс Такси» ранее сообщали, что российские правоохранительные органы не получают доступ к информации о поездках пользователей вне России через запрос к сервису.

«Данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах: так работает и российское законодательство, и законодательство большинства других стран. После вступления в силу закона о такси с 1 сентября эта логика не изменится», – отметили в компании.

Речь идет о законе, который в конце 2022 года подписал президент Владимир Путин. Он в том числе предусматривает обязанность служб такси предоставить автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси.

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Помимо России и Казахстана, «Яндекс Такси» работает в Армении, Грузии, Киргизии и других странах.

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