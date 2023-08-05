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В Казахстане предложили запретить товары с символами Z, V и ЧВК «Вагнер»

Прокуратура Казахстана предложила запретить товары с символами Z, V и ЧВК «Вагнер»
Сюжет
Военная операция на Украине
Генпрокуратура Казахстана отметила, что эти символы стали часто использовать после начала военных действий на Украине, они вызывают «неоднозначную реакцию». Ведомство предлагает штрафовать за ввоз и распространение таких товаров
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Власти Казахстана прорабатывают введение запрета на товары с «этнополитизированной символикой» в стране — речь идет в том числе о ЧВК «Вагнер» и буквах Z или V. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на национальную палату предпринимателей республики «Атамекен».

С таким предложением выступила Генпрокуратура страны. Как заявил представитель ведомства Куат Бапинов, «отдельными представителями разных этносов в общественном поле демонстрируется различная этническая символика». В частности, в 2022 году после начала вооруженного конфликта России и Украины в Казахстане стали часто демонстрировать на одежде, машинах и игрушках символы Z или V; в торговых сетях рекламируют и продают тоавары с символикой «Армия России» и «Вежливые люди», которые «вызвали неоднозначную реакцию в обществе».

Прокуратура предложила правительству запретить изготовление, ввоз, перевозку и распространение в Казахстане продукции с символами, которые используются «противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах, в военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства», и ввести за это административную ответственность. Zakon.kz отмечает, что речь идет, например, также о символике, ассоциирующейся с «Рабочей партией Курдистана».

Прошлой весной публичную демнострацию символов Z и V запретили власти Латвии, аналогичная мера действует в Германии. Запрет на символику российской армии ввела и Украина. Как отмечала «Украинская правда», эти символы можно размещать только на выставках музеев, в учебниках и использовать в научных работах.

Латинскую букву V, так же как и Z, наносят на российскую технику, которая участвует в военных действиях на Украине. В прошлом марте на странице российского Минобороны в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) говорилось, что эти буквы означают «За победу», «Сила в правде» «Задача будет выполнена». Позднее в Госдуме, ссылаясь на ответ ведомства, сообщили, что «данные знаки не являются официальными воинскими символами». Буквы Z и V стали использовать российские чиновники, некоторые органы власти и рядовые жители страны, поддерживающие военные действия.

Власти Казахстана после ввода российских войск на Украину не раз выступали за мирное урегулирование конфликта и предлагали посредничество в этом вопросе. В то же время президент Касым-Жомарт Токаев призывает к соблюдению территориальной целостности стран.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Казахстан ЧВК Вагнер символика товары Генпрокуратура
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