В Казахстане предложили запретить товары с символами Z, V и ЧВК «Вагнер»

Генпрокуратура Казахстана отметила, что эти символы стали часто использовать после начала военных действий на Украине, они вызывают «неоднозначную реакцию». Ведомство предлагает штрафовать за ввоз и распространение таких товаров

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Власти Казахстана прорабатывают введение запрета на товары с «этнополитизированной символикой» в стране — речь идет в том числе о ЧВК «Вагнер» и буквах Z или V. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на национальную палату предпринимателей республики «Атамекен».

С таким предложением выступила Генпрокуратура страны. Как заявил представитель ведомства Куат Бапинов, «отдельными представителями разных этносов в общественном поле демонстрируется различная этническая символика». В частности, в 2022 году после начала вооруженного конфликта России и Украины в Казахстане стали часто демонстрировать на одежде, машинах и игрушках символы Z или V; в торговых сетях рекламируют и продают тоавары с символикой «Армия России» и «Вежливые люди», которые «вызвали неоднозначную реакцию в обществе».

Прокуратура предложила правительству запретить изготовление, ввоз, перевозку и распространение в Казахстане продукции с символами, которые используются «противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах, в военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства», и ввести за это административную ответственность. Zakon.kz отмечает, что речь идет, например, также о символике, ассоциирующейся с «Рабочей партией Курдистана».

Прошлой весной публичную демнострацию символов Z и V запретили власти Латвии, аналогичная мера действует в Германии. Запрет на символику российской армии ввела и Украина. Как отмечала «Украинская правда», эти символы можно размещать только на выставках музеев, в учебниках и использовать в научных работах.

Латинскую букву V, так же как и Z, наносят на российскую технику, которая участвует в военных действиях на Украине. В прошлом марте на странице российского Минобороны в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) говорилось, что эти буквы означают «За победу», «Сила в правде» «Задача будет выполнена». Позднее в Госдуме, ссылаясь на ответ ведомства, сообщили, что «данные знаки не являются официальными воинскими символами». Буквы Z и V стали использовать российские чиновники, некоторые органы власти и рядовые жители страны, поддерживающие военные действия.

Власти Казахстана после ввода российских войск на Украину не раз выступали за мирное урегулирование конфликта и предлагали посредничество в этом вопросе. В то же время президент Касым-Жомарт Токаев призывает к соблюдению территориальной целостности стран.