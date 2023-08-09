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Технологии и медиа ,  
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Грузия проверит «Яндекс.Такси» на фоне закона о передаче данных ФСБ

Грузия проверит законность обработки персональных данных сервисом «Яндекс.Такси»
Новый закон о такси предусматривает доступ ФСБ к информации о поездках в онлайн-режиме. Остановить передачу персональных данных в Россию от «Яндекса» уже потребовали Финляндия и Норвегия, а Казахстан попросил разъяснений
Фото: Александр Имедашвили / Sputnik / РИА Новости
Фото: Александр Имедашвили / Sputnik / РИА Новости

Служба защиты персональных данных Грузии начала проверку правомерности обработки данных пользователей сервисом «Яндекс Go» (создан на базе «Яндекс.Такси»), говорится в сообщении ведомства.

«Учитывая высокий общественный интерес, служба незамедлительно проинформирует вас о результатах исследования», — сообщили в ведомстве.

С 1 сентября в России вступает в силу новый закон о такси. Он в том числе предусматривает обязанность таксомоторных служб предоставлять Федеральной службе безопасности доступ к базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов. Правительство уже утвердило порядок передачи ФСБ таких данных. Речь идет о «круглосуточном удаленном доступе», если компания работает через интернет.

Пресс-служба «Яндекс.Такси» ранее заявила, что российские правоохранительные органы не получают доступ к информации о поездках пользователей вне России через запрос к сервису.

Данные о заказах могут получить правоохранительные органы только тех стран, где это предусмотрено законодательством, утверждают в компании. «После вступления в силу закона о такси с 1 сентября эта логика не изменится», — отмечали в «Яндексе».

Помимо России «Яндекс.Такси» работает в Грузии, Казахстане, Армении, Киргизии и других странах.

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На фоне предстоящего вступления в силу закона о такси власти Финляндии предписали «Яндексу» (сервис такси работает в стране под брендом Yango) приостановить передачу в Россию любых персональных данных клиентов и прекратить обработку такой информации. Аналогичное решение приняли в Норвегии.

Минцифры Казахстана сообщило, что обратилось за дополнительными разъяснениями к «Яндексу», в том числе о «способе взаимодействия с правоохранительными и специальными органами». С 9 августа местные власти приостановили работу домена yandex.kz «за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Казахстана». На фоне этого решения у пользователей в стране возникли трудности с доступом к сервисам компании.

«Яндекс» позднее сообщил, что работа сервисов возобновлена. «Мы продолжаем диалог с регулятором, чтобы выработать необходимые решения в рамках требований законодательства Республики Казахстан», — отмечали в компании.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Яндекс Такси персональные данные Грузия проверка
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