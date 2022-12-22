Госдума приняла закон о работе такси и передаче их данных в ФСБ

Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума на заседании 22 декабря приняла закон («Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России, о внесении изменений в отдельные законодательные акты России и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов России»), регулирующий работу сферы такси. Рассмотрение законопроекта велось с мая 2022 года. Документ устанавливает требования к водителю, внешнему и внутреннему виду автомобиля, а также регламентирует деятельность служб заказа.

В частности, согласно закону служба заказа легкового такси будет обязана предоставить органам ФСБ автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси.

Согласно документу водители с непогашенной судимостью и наличием более трех неоплаченных административных штрафов не смогут работать в такси. Для работы в такси водитель обязан заключить официальный трудовой договор с перевозчиком.

Индивидуальный предприниматель сможет самостоятельно осуществлять перевозки пассажиров в такси, если ему предоставят разрешение. Управлять такси также сможет самозанятый гражданин при наличии разрешения и договора с агрегатором такси.

Документ также устанавливает требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Так, машина должна быть отмечена контрастной цветографической схемой, «представляющей собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке».

На крыше такси должен быть установлен фонарь оранжевого цвета, а в салоне — карточка с информацией о перевозчике и водителе. Информация на карточке должна содержать государственный регистрационный номер транспортного средства, наименование перевозчика, номер записи в региональном реестре перевозчиков легковым такси, сведения о предоставлении перевозчику разрешения и сроке действия данного разрешения, телефонный номер перевозчика для приема жалоб и предложений, фамилия, имя, отчество (при наличии) водителя, номер телефона уполномоченного органа. Также необходимо наличие информации о действующих тарифах.

Закон также предполагает создание трех региональных реестров такси — регионального реестра служб заказа такси, регионального реестра перевозчиков легковыми такси, а также регионального реестра легковых такси.

Региональный реестр перевозчиков легковыми такси будет представлять собой информационный ресурс, в котором будут содержаться сведения о перевозчиках, а также о приостановлении, возобновлении и об аннулировании действия разрешений на перевозку пассажиров. В региональном реестре легковых такси будут содержаться сведения о транспортных средствах, соответствующих требованиям, предъявляемым к легковым такси. Региональный реестр служб заказа легкового такси будет включать в себя информацию о службах заказа легкового такси, в том числе о предоставлении им права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси, а также о приостановлении, возобновлении и об аннулировании действия права.

Предполагается также создание федеральной государственной информационной системы легковых такси, которая будет осуществлять сбор, обработку, систематизацию, хранение сведений из реестров с предоставлением уполномоченным органам возможности ведения указанных реестров и доступа к сведениям, содержащимся в указанной информационно-аналитической системе.

Информация, которая будет содержаться в федеральной государственной информационной системе такси (за исключением информации, доступ к которой ограничен федеральными законами), будет общедоступной. Ее разместят на официальном сайте оператора федеральной государственной информационной системы легковых такси.

Самозанятые и службы заказа такси будут страховать риски. В случае ДТП с самозанятым агрегатор возьмет на себя компенсацию пострадавшему пассажиру.

21 декабря Госдума во втором чтении из этого законопроекта убрала поправку, которой предлагалось вводить запрет на иностранное владение агрегаторами такси, под который мог подпасть «Яндекс».