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Правительство утвердило порядок передачи данных о заказах такси ФСБ

Правительство утвердило порядок передачи данных о заказах такси ФСБ
ФСБ получила круглосуточный доступ к базам данных по заказам такси для тех служб такси, которые работают через интернет, для остальных установлен срок в 3-10 дней для передачи сведений по запросу ФСБ
Фото: РБК
Фото: РБК

Правительство России утвердило правила предоставления службами такси ФСБ круглосуточного доступа к базам данным по заказам, соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.

«Правила устанавливают порядок предоставления службой заказа легкового такси доступа федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности или его территориальному органу к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси», — сказано в документе.

Речь идет о «круглосуточном удаленном доступе», если служба такси работает через интернет, либо же о предоставлении ею данных по запросу в течение трех рабочих дней (если информация нужна срочно) либо десяти.

Такси запрещено разглашать сведения «о конкретных фактах» взаимодействия с ФСБ по данному вопросу.

С предложением обязать такси передавать данные ФСБ в марте прошлого года выступил Минтранс. Это требование вошло в так называемый закон о такси, который в декабре прошлого года подписал президент Владимир Путин.

Среди других положений закона:

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  • обязательство заключения официального трудового договора между водителем и службой такси (в случае с самозанятыми тоже необходимо подписание договора);
  • введение требований к внешнему и внутреннему виду автомобиля такси: например, наличие цветографической схемы, фонаря на крыше, карточки о перевозчике и водителе в салоне;
  • создание федеральной государственной информационной системы легковых такси и трех региональных реестров — служб заказа такси, перевозчиков легковыми такси и самих легковых такси.
  • запрет на работу в такси водителям с непогашенной судимостью и наличием более трех неоплаченных административных штрафов и др.


 

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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