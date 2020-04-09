Чемезов предложил главам регионов установить систему распознавания лиц

Как пояснил РБК представитель «Ростеха», письма были отправлены главам всех регионов. С тех пор уже поступило несколько ответов о заинтересованности в системе. «Насколько мы знаем, NtechLab уже активно прорабатывает возможности сотрудничества с 10 регионами из пяти федеральных округов России», — рассказал он, не уточняя детали.

По словам источника РБК, знакомого с деталями проекта, один из таких регионов — республика Татарстан. Представитель пресс-службы министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана подтвердил, что они ведут переговоры с NTechLab. «Около года назад мы начали тестирование системы распознавания лиц NTechLab в Альметьевске. В связи с эпидемией обсуждаем возможность масштабировать этот проект, но пока анализируем параметры сотрудничества и окончательное решение не принято», — отметил он.

По словам представителя NtechLab, точная стоимость каждого внедрения системы будет рассчитываться на индивидуальной основе, «так как очень многое зависит от технической базы, с которой работает каждый конкретный город».

Ранее совладелец NtechLab Александр Кабаков заявил телеканалу РБК, что компания проводила пилотные проекты «в паре регионов», но в связи с эпидемией их власти попросили оперативно развернуть полномасштабную систему. Стоимость установки систем он также не называл, но отмечал, что «все суммы, которые обсуждались, были адекватны региональному бюджету». По словам Кабакова, создать в регионе масштабную систему в течение двух-трех месяцев не получится, однако «обеспечить оперативный контроль за общественными зонами (улицы, парки, ключевые транспортные объекты) можно оперативно в течение месяца-двух».

Как система работает в Москве

В январе этого года правительство Москвы подключило более 100 тыс. городских камер видеонаблюдения к системе распознавания лиц NtechLab для поиска граждан, нарушивших двухнедельный режим самоизоляции после прибытия из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Они помогли идентифицировать более 500 нарушителей, отмечается на сайте NTechLab. Алгоритмы NTechLab позволяют отслеживать появление перед камерами людей из списка тех, кто должен находиться на карантине, отслеживать социальные взаимодействия между потенциально заразными людьми и уведомляя соответствующие надзорные службы.

30 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении режима домашней самоизоляции, жителям запрещено выходить из дома, кроме как за продуктами, срочной медицинской помощью, для выгула домашнего животного в радиусе 100 м или чтобы выбросить мусор. За нарушение предусмотрены штрафы. Городские власти обещали, что для контроля соблюдения новых правил разработают «умную» систему.

В начале апреля департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) отчитался, что система технически готова к запуску, но сообщил, что ее намерены внедрить только в случае ухудшения ситуации по коронавирусу или большого числа нарушений домашнего режима со стороны горожан. В этом случае жителям Москвы для выхода на улицу нужно будет получать специализированные коды с помощью телефона либо через личный кабинет на сайте мэрии, пояснял представитель ДИТ. Этот код гражданин должен будет предъявлять сотрудникам правоохранительных органов по требованию.

Источники РБК рассказывали, что изначально для контроля за соблюдением режима изоляции планировалось использовать данные системы видеонаблюдения и распознавания лиц, геолокационные данные, которые получают мобильные операторы со смартфонов абонентов, а также данные о транзакциях. Однако в итоге даже для контроля за болеющими коронавирусом дома гражданами используется более простая система. В начале апреля столичные власти начали раздавать подобным пациентам смартфоны с предустановленным приложением «Социальный мониторинг». Приложение автоматически считывает геолокацию владельца телефона, проверяя находится ли он по зарегистрированному адресу, и может периодически запрашивать его фотографию, чтобы подтвердить, что человек находится рядом с устройством. Если заболевший нарушит карантин, приложение сообщит об этом столичному оперативному штабу, пациента госпитализируют.

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