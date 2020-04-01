Доносы на соседей и камеры: как в Китае следят за соблюдением карантина

Каждому зарегистрированному в системе присваивается цветовой код — зеленый, желтый или красный, — который указывает на состояние их здоровья. Зеленый код позволяет его владельцу свободно передвигаться. Обладателей желтого кода могут попросить остаться дома на неделю, красный означает обязательный двухнедельный карантин. Программа генерирует QR-код в одном из трех цветов после того, как пользователь заполняет анкету, в которой должен указать, в частности, был ли болен кто-то из его родственников или он сам и данные о своих поездках внутри страны и за ее пределами. Также система автоматически использует данные о бронировании авиабилетов, билетов в поезда и автобусы.

Когда приложение начало работать, многие пользователи стали жаловаться, что код меняет цвет с разрешительного зеленого на желтый и даже красный по непонятным для них причинам в течение дня. В компании Ant Financial не объясняют принципы работы приложения и присваивания цветов. После того как волна возмущения поднялась в соцсетях, власти провинции признали, что программа может давать сбои.

New York Times проанализировала программный код и выяснила, что приложение делится информацией с полицией и может стать примером для новых форм контроля власти над населением, который можно использовать после того, как эпидемия стихнет.

Кроме приложения, в популярных социальных сетях, таких как WeChat и Weibo, действуют горячие линии, позволяющие людям сообщать о тех, кто может быть болен. В некоторых городах местные власти предлагали людям вознаграждение за информацию о больных соседях. Еще одно приложение — Close Contact Detector — позволяет пользователю проверить, находился ли он в тесном контакте с кем-то из зараженных, и принять решение о самоизоляции, например, если пациент с коронавирусом ехал с ним в одном поезде. Также в приложении есть карта, показывающая здания, где живут инфицированные пациенты.

Камеры, система распознавания лиц и тепловые сканеры

В конце 2019 года британская компания Comparitech провела исследование оснащенности городов камерами. Китайские города оказались лидерами списка: например, в Ухане на 1 тыс. человек приходится 60 камер. Широкое внедрение камер связано с государственной системой социального кредита — системой оценки граждан по различным параметрам, значения которых получаются с помощью инструментов массового наблюдения и анализа больших данных.

Однако китайские власти, рассчитывающие на то, что за соблюдением режима самоизоляции помогут следить камеры, столкнулись с тем, что системы распознавания лиц не работали из-за масок и респираторов, в которых обязаны ходить граждане. Здесь на помощь китайскому правительству пришли тепловые сканеры, установленные на вокзалах, — они определяют температуру прохожих. Тех, у кого температура повышена, отправляют в специальные изоляционные комнаты, которые есть на вокзалах, затем вызывают медицинских работников, а данные пассажира заносят в базу, в том числе в приложение Alipay Health Code.

Камеры помогают отслеживать перемещение китайских автомобилистов — при пересечении городской границы власти получают данные о номерном знаке владельца автомобиля и могут задержать его в случае, если режим самоизоляции был нарушен.

У властей Китая есть опыт тотальной слежки за гражданами — в Синьцзяне, северо-западном китайском регионе, где проживают уйгуры. В сентябре 2018 года об этом подробно рассказывало издание Meduza: китайские власти рассматривают ислам — религию большинства уйгуров — как угрозу и связывают ее с религиозным экстремизмом, в городе установлены миллионы камер, все телефонные звонки и перемещения живущих в Синьцзяне отслеживаются. По заключению правозащитной организации Human Rights Watch, репрессий такого масштаба, как по отношению к уйгурам в Китае, не случалось со времен Культурной революции. Эксперты, опрошенные The Guardian, считают, что вирус дал властям повод для ускорения массового сбора личных данных, что опасно, учитывая, что в стране нет строгих законов, регулирующих защиту этих данных.