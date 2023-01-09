«Спортмастер» признал утечку данных клиентов

Об утечке в Сеть базы с данными клиентов «Спормастера» перед Новым годом писал телеграм-канал Data1eak. Роскомнадзор обещал проверить эту информацию

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Злоумышленники получили доступ к архиву с данными клиентов «Спормастера» – именами, датами рождения, номерами телефонов и адресами электронной почты, сообщили РБК в пресс-службе сети. Утечка не затрагивает платежную информацию, а также логины и пароли пользователей, добавили в компании. Начато внутреннее расследование.

31 декабря телеграм-канал Data1eak писал, что в сети появилась база с данными клиентов сети. Информацию об этом обещал проверить Роскомнадзор.

«Актуальность опубликованной информации под вопросом: согласно анализу, состав данных может соответствовать категориям, которые могли обрабатываться в компании еще в 2019 году», – заявили в «Спортмастере».

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