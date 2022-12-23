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«Ситимобил» начал внутреннее расследование после утечки данных водителей

«Ситимобил» начал внутреннее расследование после утечки паспортных данных водителей
Сервис такси сообщил, что создал штаб по расследованию утечки и собирается уведомить Роскомнадзор. По данным телеграм-каналов, в открытом доступе оказались более 4 тыс. фотографий и сканов паспортов водителей
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сервис такси «Ситимобил» начал внутреннее расследование после утечки паспортных данных водителей, сообщили РБК в компании.

Компания проверяет, хранились ли украденные данные в системе сервиса и как именно произошла утечка. «Ситимобил» создал штаб «по детальному разбору данной ситуации» и собирается отправить уведомление о случившемся в Роскомнадзор.

«По результатам расследования будет применено дисциплинарное взыскание к ответственным», — заявили там. В пресс-службе отметили, что «Ситимобил» берет на себя ответственность за утечку и просит извинения у водителей, которых та затронула.

По данным телеграм-каналов «Утечки информации» и in4security, в открытый доступ попали более 4 тыс. фотографий и сканов первых страниц паспортов таксистов. Архив появился в открытом доступе на сайте «Ситимобила». Канал Data1eaks передает, что его выложили «проукраинские хакеры» из группировки NLB.

Эти же хакеры, как утверждали профильные каналы, в начале декабря выложили в Сеть данные пользователей цифровой системы «Московская электронная школа» (МЭШ), в том числе ФИО, даты рождения, номера сотовых телефонов, адреса электронной почты, логины и СНИЛС. В столичном департаменте информационных технологий заявили, что оказавшиеся в свободном доступе материалы не имеют отношения к реальным данным и вся информация о пользователях МЭШ находится под защитой.

В начале декабря президент Владимир Путин допустил, что ответственность за утечку персональных данных может быть ужесточена. Законодательство в этой области регулируется статьей 13.11 КоАП, максимальное наказание за утечку предполагает штраф в 500 тыс. руб. для юридических лиц. Минцифры летом предложило ввести за такие нарушения оборотные штрафы.

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Дарья Чебакова Дарья Чебакова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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