Данные клиентов и сотрудников онлайн-ретейлера DNS попали в интернет

В интернет попала база данных с 7,7 млн уникальных адресов электронной почты и 11,4 млн телефонных номеров, писал телеграм-канал «Утечки информации». В DNS подтвердили утечку, но о ее масштабе не рассказали

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Магазин цифровой и бытовой техники DNS обнаружил утечку персональных данных клиентов и сотрудников, передает пресс-служба компании.

«Взлом производился с серверов, расположенных за пределами России. Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании», — говорится в сообщении.

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