«Билайн» начал расследование утечки данных из корпоративного справочника

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что в Сеть были выгружены данные сотрудников компании

Фото: Андрей Любимов / РБК

В компании «ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн») произошла утечка данных из корпоративного справочника, сообщили РБК в пресс-службе мобильного оператора. Там добавили, что данные клиентов в безопасности.

«Информацию о попадании в открытый доступ данных из корпоративного справочника, который доступен каждому сотруднику «Билайна», подтверждаем», — сказали в компании, добавив, что сейчас ведется расследование для выявления причин произошедшего.

Представитель оператора не ответил на вопрос РБК, в каком объеме и какие именно данные попали в открытый доступ.

Телеграм-канал «Утечки информации» ранее сообщил, что в открытом доступе оказались данные внутренних пользователей (сотрудников) «Билайна». В сообщении канала говорится, что источник, который ранее «сливал» данные других компаний, получил доступ к службе каталогов (LDAP) оператора.

Речь идет более чем о 198 тыс. уникальных логинов в домене vimpelcom.ru, почти 90 тыс. адресов электронной почты в домене beeline.ru, мобильных и домашних номерах и «другой служебной информации», указывал канал.