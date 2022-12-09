«Вкусвилл» сообщил об утечке данных покупателей

В свободном доступе оказались файлы, содержащие телефоны и адреса электронной почты, даты и суммы заказов, а также последние четыре цифры номера банковской карты, сообщили в пресс-службе сети

Ретейлер «Вкусвилл» подтвердил утечку данных покупателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети.

Там уточнили, что утечку обнаружили в ночь с 8 на 9 декабря.

«Наши специалисты самостоятельно обнаружили и оперативно приняли меры для исправления ситуации. К третьим лицам попали файлы, содержащие публичные данные некоторых наших покупателей, а именно: телефоны и адреса электронной почты, даты и суммы заказов и последние четыре цифры номера банковской карты», — рассказали во «Вкусвилле».

Ретейлер заверил, что имена, адреса и полные данные банковских карт слиты не были. Сеть продолжает расследование инцидента.

Ранее телеграм-канал «Утечки информации» сообщал, что в открытом доступе оказались данные покупателей, заказывавших товары, предположительно, на сайте vkusvill.ru. По информации канала, в Сеть утекли номера телефонов (242 тыс. уникальных номеров), адреса электронной почты (231 тыс. уникальных адресов), дата и время заказов, оплаты, доставки (c 5 декабря по 7 декабря), последние четыре цифры банковских карт, а также сумма заказов. Подавляющее большинство заказов было сделано 6 декабря, отмечают «Утечки информации».

Весной «Яндекс.Еда» сообщала, что из-за недобросовестных действий сотрудника в Сеть попали телефоны клиентов и информация об их заказах. Роскомнадзор составил протокол, сервис был оштрафован на 60 тыс. руб. Часть клиентов подала коллективный иск, но Замоскворецкий районный суд Москвы отказался признать его таковым.

Минцифры предлагало ввести оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных. Обсуждалось, что штраф составит до 1% от оборота. Сейчас максимальный штраф за утечку данных для бизнеса составляет 500 тыс. руб.

Как писал РБК в конце августа, оборотные штрафы будут взиматься, если компании допустят утечку информации более чем 10 тыс. граждан. Позднее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев говорил РБК, что в случае компенсации ущерба двум третям пострадавших допустившие утечку компании смогут рассчитывать на минимальный размер оборотного штрафа.

Президент Владимир Путин на заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря заявил, что «есть необходимость и ужесточения ответственности за правонарушения в этой сфере».