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Общество ,  
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«Вкусвилл» сообщил об утечке данных покупателей

Ретейлер «Вкусвилл» подтвердил утечку данных покупателей
В свободном доступе оказались файлы, содержащие телефоны и адреса электронной почты, даты и суммы заказов, а также последние четыре цифры номера банковской карты, сообщили в пресс-службе сети

Ретейлер «Вкусвилл» подтвердил утечку данных покупателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети.

Там уточнили, что утечку обнаружили в ночь с 8 на 9 декабря.

«Наши специалисты самостоятельно обнаружили и оперативно приняли меры для исправления ситуации. К третьим лицам попали файлы, содержащие публичные данные некоторых наших покупателей, а именно: телефоны и адреса электронной почты, даты и суммы заказов и последние четыре цифры номера банковской карты», — рассказали во «Вкусвилле».

Ретейлер заверил, что имена, адреса и полные данные банковских карт слиты не были. Сеть продолжает расследование инцидента.

Ранее телеграм-канал «Утечки информации» сообщал, что в открытом доступе оказались данные покупателей, заказывавших товары, предположительно, на сайте vkusvill.ru. По информации канала, в Сеть утекли номера телефонов (242 тыс. уникальных номеров), адреса электронной почты (231 тыс. уникальных адресов), дата и время заказов, оплаты, доставки (c 5 декабря по 7 декабря), последние четыре цифры банковских карт, а также сумма заказов. Подавляющее большинство заказов было сделано 6 декабря, отмечают «Утечки информации».

Весной «Яндекс.Еда» сообщала, что из-за недобросовестных действий сотрудника в Сеть попали телефоны клиентов и информация об их заказах. Роскомнадзор составил протокол, сервис был оштрафован на 60 тыс. руб. Часть клиентов подала коллективный иск, но Замоскворецкий районный суд Москвы отказался признать его таковым.

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Минцифры предлагало ввести оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных. Обсуждалось, что штраф составит до 1% от оборота. Сейчас максимальный штраф за утечку данных для бизнеса составляет 500 тыс. руб.

Как писал РБК в конце августа, оборотные штрафы будут взиматься, если компании допустят утечку информации более чем 10 тыс. граждан. Позднее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев говорил РБК, что в случае компенсации ущерба двум третям пострадавших допустившие утечку компании смогут рассчитывать на минимальный размер оборотного штрафа.

Президент Владимир Путин на заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря заявил, что «есть необходимость и ужесточения ответственности за правонарушения в этой сфере».

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Елена Чернышова
«Вкусвилл» утечка данных
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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