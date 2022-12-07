Путин допустил ужесточение ответственности за утечку персональных данных

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Существует необходимость ужесточения ответственности за утечку персональных данных, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами СПЧ. Так он ответил члену совета Кириллу Кабанову, который предложил, в частности, ввести оборотные штрафы за такие нарушения и рассмотреть возможность уголовной ответственности за незаконный оборот украденных данных.

«Пока это все не отрегулировано и нуждается в этом регулировании дополнительном. И, наверное, есть необходимость и ужесточения ответственности за правонарушения в этой сфере», — согласился президент. По его мнению, меры, в том числе уголовную ответственность, «нужно проработать как следует», необходимо принять своевременное и взвешенное решение.

После встречи президента с членами СПЧ глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил «РИА Новости», что парламент поддержит ужесточение ответственности за утечку персональных данных. По словам сенатора, конкретные сроки наказания будут обсуждаться с Верховным судом.

Вопрос нарушений законодательства в области персональных данных регулируется статьей 13.11 КоАП. Максимальное наказание, установленное в ней, предполагает штраф в 500 тыс. руб. для юридических лиц. Минцифры летом предложило ввести оборотные штрафы за утечки.

В этом году в России выросло число утечек личных данных, только за первое полугодие в Сети оказалось 305 баз информации — это на 45,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из подсчетов InfoWatch.

В марте, когда в интернет утекли личные данные пользователей «Яндекс.Еды», Роскомнадзор составил на компанию протокол за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных и оштрафовал ее на 60 тыс. руб. В августе СК возбудил уголовное дело по трем статьям: ч. 1 ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни); ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации); ч. 2 ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных программ).

В августе в интернет попали данные более 100 тыс. заказов клиентов СДЭК. В начале декабря произошла утечка данных из корпоративного справочника компании «ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн»).

С 1 сентября в России был ужесточен контроль за охраной персональных данных. Теперь перед передачей информации за границу оператор должен уведомить об этом Роскомнадзор. Также оператор стал сообщать Роскомнадзору об утечках персональных данных.